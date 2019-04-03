Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Видеопомощник арбитра впервые появится на игре «Урала» с «Арсеналом»

12:09, 03 Апрель 2019
source.jpg
В России VAR ранее применялся только во время чемпионата мира по футболу.

Футбольный клуб «Урал» 3 апреля проводит первый полуфинальный матч Кубка России. На «Екатеринбург Арене» в 19:00 начнется игра с тульским «Арсеналом». На матч куплено около 15 тысяч билетов. Вторая встреча состоится 15 мая в Туле. Впервые на внутрироссийских матчах будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR), позволяющая главному судье принимать решения в спорных моментах матча при помощи видеоповторов. Технология активно применялась на играх чемпионата мира по футболу.

Футболисты «Урала» выйдут на поле с детьми-аутистами из благотворительного фонда «Я особенный». Игроков «Арсенала» будут сопровождать ребята с синдромом Дауна из футбольной команды Union. Так клубы решили отметить Международный день человека с синдромом Дауна (21 марта) и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля).

Екатеринбург другими глазами: «Приехал в августе… и замерз»
Камерунский полузащитником «Урала» Петрус Бумаль о расизме и других глобальных проблемах.
ФК «Урал» в сезоне 2018/2019
«Спокойно отоборонялись»: реакции игру «Урала» над «Спартаком»
Четырех игроков футбольного «Урала» вызвали в национальные сборные
«Пускай работает»: Иванов отказался увольнять главного тренера «Урала»
Полуфинал «Урала» в Кубке России обслужит скандальный судья Еськов

Для «Урала» это будет третий в истории матч ½ финала Кубка России. В 2008 году екатеринбургский клуб уступил пермскому «Амкару» и не прошел в финал. Два года назад, обыграв казанский «Рубин», «Урал» уступил в финале «Локомотиву». Победа в Кубке России дает клубу право на участие в групповом этапе Лиги Европы.

Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Видеопомощник арбитра впервые появится на игре «Урала» с «Арсеналом» »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, ФК "Урал", футбол, Екатеринбург Арена, Кубок России, ФК "Арсенал"
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Развлечения
«Урал» — «Локомотив»: онлайн-трансляция финала Кубка России на ЕТВ
Исторический день для ФК «Урал» и его болельщиков. Впервые команда получила возможность побороться за Кубок России. На стадионе «Фишт» в Сочи начался матч, в котором екатеринбуржцы сразятся с московским «Локомотивом».
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
30 апреля в 12:30
С Елена Чекалова
Сумма мнений Σ
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
О помощи людям с аутизмом в Екатеринбурге
От Светланы Зенковой
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Развлечения
Февральская игра «Урала» со «Спартаком» отложена до весны
Матч ¼ финала Кубка России, который был запланирован на 24 февраля, перенесен.