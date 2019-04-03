Видеопомощник арбитра впервые появится на игре «Урала» с «Арсеналом»

Футбольный клуб «Урал» 3 апреля проводит первый полуфинальный матч Кубка России. На «Екатеринбург Арене» в 19:00 начнется игра с тульским «Арсеналом». На матч куплено около 15 тысяч билетов. Вторая встреча состоится 15 мая в Туле. Впервые на внутрироссийских матчах будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR), позволяющая главному судье принимать решения в спорных моментах матча при помощи видеоповторов. Технология активно применялась на играх чемпионата мира по футболу.

Футболисты «Урала» выйдут на поле с детьми-аутистами из благотворительного фонда «Я особенный». Игроков «Арсенала» будут сопровождать ребята с синдромом Дауна из футбольной команды Union. Так клубы решили отметить Международный день человека с синдромом Дауна (21 марта) и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (2 апреля).