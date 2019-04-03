«Урал» сделал уверенный шаг к финалу Кубка России по футболу
«Урал» начал матч очень активно. С первых же минут футболисты екатеринбургского клуба пошли в атаку и создали несколько острых моментов. Сумев забить довольно быстрый гол — на 18 минуте Панюков затолкал мяч в ворота — не игроки «Урала» не ушли в защиту, а продолжили уверенно контролировать ход матча и атаковать.
«Арсенал» угрожал воротам Годзюра не часто. В целом, в первые 45 минут обе команды показали симпатичный футбол.
Во втором тайм было
больше эмоций, чем игры. Началось все с удаления Петруса Бумаля. На протяжении
всей игры он боролся с полузащитников «Арсенала Кантемиром Берхамовым, выступавшим
ранее за «Урал». Во время очередного столкновения Берхамов настойчиво схватил
Бумаля за футболку. Камерунский полузащитник психанул и ударил соперника.
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Главный арбитр Алексей Еськов сначала показал игроку «Урала» желтую карточку. Но затем решил воспользоваться системой VAR. Проведя несколько минут у монитора и изучив видеозапись спорного эпизода, арбитр решил удалить Бумаля.
Зрители, пришедшие на «Екатеринбург Арену» болеть за «Урал» после этого эпизода и до конца матча освистывали Берхамова.
Казалось, что «Арсенал» сможет отыграться». Но игроки тульского клуба так и не смогли создать не одного серьезного моменты у ворот «Урала», который грамотно оборонялся. К тому же на 80 минуте игрок «Арсенала» Гиа Григалава сфолил на Эль-Кабире. Фол не тянул на красную карточку. Но судья Еськов, прославившийся предвзятым отношением к «Уралу» [на открытие стадиона «Крестовский» в матче с «Зенитом» он показал три красные карточки екатеринбургским футболистам — прим. ЕТВ], внезапно решил удалить защитника «Арсенала».
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
После того, как команды остались в равных составах, «Урал» спокойно довел игру до победы. Второй полуфинальный матч состоится 15 мая в Туле. За выход финал сражаются также «Локомотив» и «Ростов».