«Урал» сделал уверенный шаг к финалу Кубка России по футболу

«Урал» начал матч очень активно. С первых же минут футболисты екатеринбургского клуба пошли в атаку и создали несколько острых моментов. Сумев забить довольно быстрый гол — на 18 минуте Панюков затолкал мяч в ворота — не игроки «Урала» не ушли в защиту, а продолжили уверенно контролировать ход матча и атаковать.

«Арсенал» угрожал воротам Годзюра не часто. В целом, в первые 45 минут обе команды показали симпатичный футбол.

Во втором тайм было больше эмоций, чем игры. Началось все с удаления Петруса Бумаля. На протяжении всей игры он боролся с полузащитников «Арсенала Кантемиром Берхамовым, выступавшим ранее за «Урал». Во время очередного столкновения Берхамов настойчиво схватил Бумаля за футболку. Камерунский полузащитник психанул и ударил соперника.

