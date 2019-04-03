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«Урал» сделал уверенный шаг к финалу Кубка России по футболу

21:58, 03 Апрель 2019
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«Урал» — «Арсенал». Первый матч в ½ финала Кубка России
Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
В первом матче ½ финала со счетом 1:0 екатеринбургский клуб обыграл «Арсенал» из Тулы, несмотря на странные действия судьи Еськова.

«Урал» начал матч очень активно. С первых же минут футболисты екатеринбургского клуба пошли в атаку и создали несколько острых моментов. Сумев забить довольно быстрый гол — на 18 минуте Панюков затолкал мяч в ворота — не игроки «Урала» не ушли в защиту, а продолжили уверенно контролировать ход матча и атаковать.

«Арсенал» угрожал воротам Годзюра не часто. В целом, в первые 45 минут обе команды показали симпатичный футбол.

Во втором тайм было больше эмоций, чем игры. Началось все с удаления Петруса Бумаля. На протяжении всей игры он боролся с полузащитников «Арсенала Кантемиром Берхамовым, выступавшим ранее за «Урал». Во время очередного столкновения Берхамов настойчиво схватил Бумаля за футболку. Камерунский полузащитник психанул и ударил соперника.

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

Главный арбитр Алексей Еськов сначала показал игроку «Урала» желтую карточку. Но затем решил воспользоваться системой VAR. Проведя несколько минут у монитора и изучив видеозапись спорного эпизода, арбитр решил удалить Бумаля.

Зрители, пришедшие на «Екатеринбург Арену» болеть за «Урал» после этого эпизода и до конца матча освистывали Берхамова.

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Казалось, что «Арсенал» сможет отыграться». Но игроки тульского клуба так и не смогли создать не одного серьезного моменты у ворот «Урала», который грамотно оборонялся. К тому же на 80 минуте игрок «Арсенала» Гиа Григалава сфолил на Эль-Кабире. Фол не тянул на красную карточку. Но судья Еськов, прославившийся предвзятым отношением к «Уралу» [на открытие стадиона «Крестовский» в матче с «Зенитом» он показал три красные карточки екатеринбургским футболистам — прим. ЕТВ], внезапно решил удалить защитника «Арсенала».

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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ

После того, как команды остались в равных составах, «Урал» спокойно довел игру до победы. Второй полуфинальный матч состоится 15 мая в Туле. За выход финал сражаются также «Локомотив» и «Ростов».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург Арена, футбол, Кубок России, ФК "Арсенал", ФК "Урал"
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