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Свердловские чиновники проигнорировали «Нику» Федорченко

15:51, 03 Апрель 2019
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Фото: Оксана Маклакова, ЕТВ
Режиссера с победой не поздравили ни мэр родного Екатеринбурга, ни глава региона.
Алексей Федорченко, получивший «Нику» за фильм «Война Анны», рассказал корреспонденту ЕТВ, что с победой его не поздравил ни один свердловский чиновник. Большое достижение проигнорировали мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, губернатор Евгений Куйвашев, министр культуры Светлана Учайкина, глава управления культуры Татьяна Ярошевская.
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Поздравили все, кроме родного города. Можно подумать, что в Екатеринбург каждый год привозят по «Нике».
Алексей Федорченко
режиссер
При этом сам Федорченко произнес благодарность Екатеринбургу со сцены, где ему вручили «Нику».


Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, кино
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