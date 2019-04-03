«Смыло все дороги»: поющий «Уральский пельмень» - о приходе весны

Актер « Уральских пельменей» Вячеслав Мясников посмеялся над тем , как дороги Екатеринбурга пережили зиму. « Пришла весна в Екатеринбург. И смыло все дороги. Их не стало , теперь только чернозем», — написал юморист в соцсетях. Этот текст актер подкрепил видеозаписью из салона автомобиля. Там как раз звучала песня о решении проблем « Till It's Gone». По словам Мясникова , для ремонта в Екатеринбурге применяют нанотехнологии: « Скоро во все ямы забьют по ведру камней и утрамбуют лопатой. Ура!».



