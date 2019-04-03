«Смыло все дороги»: поющий «Уральский пельмень» - о приходе весны
16:10, 03 Апрель 2019
Вячеслав Мясников назвал ремонт в городе «нанотехнологиями».
Актер «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников посмеялся над тем, как дороги Екатеринбурга пережили зиму. «Пришла весна в Екатеринбург. И смыло все дороги. Их не стало, теперь только чернозем», — написал юморист в соцсетях. Этот текст актер подкрепил видеозаписью из салона автомобиля. Там как раз звучала песня о решении проблем «Till It's Gone». По словам Мясникова, для ремонта в Екатеринбурге применяют нанотехнологии: «Скоро во все ямы забьют по ведру камней и утрамбуют лопатой. Ура!».
Поющий «Уральский пельмень» активно следит за жизнью родного города. Он посвятил пост противникам храма святой Екатерины и спросил, зачем они это делают. Также предложил помочь мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с уборкой снега.
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