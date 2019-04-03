Горенбург отдаст 30 тысяч рублей лучшему хоккейному эксперту
10:49, 03 Апрель 2019
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» создаст фэнтези-лигу.
Первая фэнтези-лига по хоккею на траве появится в Екатеринбурге — проект инициировал местный клуб «Динамо-Строитель». Игрокам нужно зарегистрироваться на специальном сайте, чтобы собрать виртуальную команду из игроков российской Суперлиги.
Команды фэнтези-лиги смогут побороться за реальный приз — 30 тысяч рублей получит та, которая наберет больше всего очков к концу текущего сезона, то есть к октябрю 2019 года. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе «Динамо-Строителя». Командам, занявшим второе и третье место, подарят хоккейную экипировку известного спортивного бренда — какого, пока секрет.
Если фэнтези-лига хоккея на траве станет популярной, то призовой фонд будет увеличиваться год от года, а в Универсиаду-2023 пройдет турнир среди виртуальных команд.
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