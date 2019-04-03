Горенбург отдаст 30 тысяч рублей лучшему хоккейному эксперту

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Команды фэнтези-лиги смогут побороться за реальный приз — 30 тысяч рублей получит та , которая наберет больше всего очков к концу текущего сезона , то есть к октябрю 2019 года. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе « Динамо-Строителя». Командам , занявшим второе и третье место , подарят хоккейную экипировку известного спортивного бренда — какого , пока секрет.





Если фэнтези-лига хоккея на траве станет популярной , то призовой фонд будет увеличиваться год от года , а в Универсиаду-2023 пройдет турнир среди виртуальных команд.



