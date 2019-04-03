Дреды, оружие, электрошок: Монеточка презентовала новый клип

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То ли это видео , которое Монеточка снимала в Лос-Анджелесе , неизвестно. Поклонники в комментариях к видео надеются , что скоро клип появится и на песню-хит « Каждый раз».

Лиза Монеточка презентовала новый клип — накануне вечером на официальном канале певицы на Youtube появилось видео на песнюНимфоманка» с прошлогоднего альбомаРаскраски для взрослых». Канва сюжета остается привычной для уральской певицы: это бытовой сюжетв котором российские реалии переплетаются с тонким голосом Монеточки.