Дреды, оружие, электрошок: Монеточка презентовала новый клип
08:12, 03 Апрель 2019
Вместо ожидаемого видео на хит прошлого лета «Каждый раз» екатеринбургская певица сняла его для «Нимфоманки».
Лиза Монеточка презентовала новый клип — накануне вечером на официальном канале певицы на Youtube появилось видео на песню «Нимфоманка» с прошлогоднего альбома «Раскраски для взрослых». Канва сюжета остается привычной для уральской певицы: это бытовой сюжет, в котором российские реалии переплетаются с тонким голосом Монеточки.
Лиза появляется в кадре как персонаж в разных вселенных. То на экране компьютера в комнате подростка — и здесь ее образ агрессивный: цветные дреды, искусственная шуба в желтом неоне, розовые кроссовки хайпбиста, яркий, субкультурный, макияж. То в телевизоре, который смотрит дама средних лет, и тут она героиня любовный драмы с темными волосами. То как актриса старого кино — с укладкой «голливудская волна», темно-красной помадой и твидовом пиджаке. Смотрите клип здесь.
То ли это видео, которое Монеточка снимала в Лос-Анджелесе, неизвестно. Поклонники в комментариях к видео надеются, что скоро клип появится и на песню-хит «Каждый раз».
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