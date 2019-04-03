Дождались! В буфете Ural Opera Ballet снова продают алкоголь
13:49, 03 Апрель 2019
Театр сменил оператора питания и предлагает публике новые закуски и винную карту.
Алкогольные напитки исчезли из буфетов екатеринбургского театра оперы и балета более десяти лет назад. В антрактах зрители довольствовались бутербродами, чаем, кофе и другими безалкогольными напитками.
Со 2 апреля 2019 года в театре работает новый оператор питания, имеющий лицензию на продажу алкоголя — группа компаний USTA, сообщила ЕТВ пресс-секретарь Ural Opera Ballet Екатерина Ружьева.
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Винная карта предоставлена Ural Opera Ballet
Зрители, собирающиеся сегодня на оперу «Турндот» (начало спектакля в 18:30), смогут оценить обновленные буфетный ассортимент. А ближайшая знаковая премьера Ural Opera Ballet состоится 16 мая: театр представит оперу «Три сестры» композитора Петера Этвеша в постановке американского режиссера Кристофера Олдена.
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