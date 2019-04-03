Дождались! В буфете Ural Opera Ballet снова продают алкоголь

Алкогольные напитки исчезли из буфетов екатеринбургского театра оперы и балета более десяти лет назад. В антрактах зрители довольствовались бутербродами, чаем, кофе и другими безалкогольными напитками.

Со 2 апреля 2019 года в театре работает новый оператор питания, имеющий лицензию на продажу алкоголя — группа компаний USTA, сообщила ЕТВ пресс-секретарь Ural Opera Ballet Екатерина Ружьева.