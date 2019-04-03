«Безумные дни» пройдут в ночном клубе Екатеринбурга
14:35, 03 Апрель 2019
Стартовала продажа билетов на международный фестиваль классической музыки.
В Екатеринбурге теперь продаются билеты на международный музыкальный фестиваль «Безумные дни», который продлится с 12 до 14 июля. В этом году 700 музыкантов выступят на девяти площадках: двух залах филармонии, ТЮЗе, зале Маклецкого, доме Музыки, ЕГТИ, камерном театре и клубе «Дом Печати». Последний подключили, чтобы привлечь молодую аудиторию.
Тема пятого фестиваля — «Музыка странствий», поэтому участники смогут услышать работы композиторов, написанные во время путешествий. Их исполнят музыканты из Франции, Португалии, Японии, Армении, Аргентины и Великобритании. В этом году рассчитывают на 35 тысяч зрителей. «По количеству зрителей мы скоро посостязаемся даже с ЭКСПО», — считает директор екатеринбургской филармонии Александр Колотурский.
Первый день продажи билетов отметили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Рядом с залом ожидания с 30-минутной программой выступили музыканты филармонии. Билеты на каждый концерт часовой концерт традиционно будут стоить 200 рублей.
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