«Безумные дни» пройдут в ночном клубе Екатеринбурга

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Тема пятого фестиваля — « Музыка странствий», поэтому участники смогут услышать работы композиторов , написанные во время путешествий. Их исполнят музыканты из Франции , Португалии , Японии , Армении , Аргентины и Великобритании. В этом году рассчитывают на 35 тысяч зрителей. « По количеству зрителей мы скоро посостязаемся даже с ЭКСПО», — считает директор екатеринбургской филармонии Александр Колотурский.





Первый день продажи билетов отметили на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Рядом с залом ожидания с 30-минутной программой выступили музыканты филармонии. Билеты на каждый концерт часовой концерт традиционно будут стоить 200 рублей.

В Екатеринбурге теперь продаются билеты на международный музыкальный фестивальБезумные дни», который продлится с 12 до 14 июля. В этом году 700 музыкантов выступят на девяти площадках: двух залах филармонииТЮЗезале Маклецкогодоме МузыкиЕГТИкамерном театре и клубеДом Печати». Последний подключиличтобы привлечь молодую аудиторию.