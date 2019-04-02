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Полуфинал «Урала» в Кубке России обслужит скандальный судья Еськов

18:53, 02 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Важнейшая для екатеринбуржцев встреча пройдет уже завтра, 3 апреля.
Полуфинальный матч «Урала» против тульского «Арсенала» в Кубке России обслужит бригада судьи Алексея Еськова. Об этом сообщается на сайте Российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 19:00 в Екатеринбурге. На телеканале «Матч ТВ» запланирована прямая трансляция.

Болельщикам «Урала» Алексей Еськов известен с негативной стороны. В апреле 2017 года этот судья обслуживал первую игру «Зенита» на новом стадионе на Крестовском острове, когда питерцы принимал екатеринбуржцев. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, но запомнилась она не этим. Судья Алексей Еськов удалил сразу трех игроков «Урала»: решения арбитра были неоднозначными, его работу признали неудовлетворительной.

За эту историю Еськова отстранили на значительное число матчей, но уже в следующем сезоне он вернулся на работу и даже отсудил один из матчей «Урала» — против «Ахмата». Встреча закончилась без эксцессов — 0:0. В октябре 2018 года Алексея Еськова снова назначили на матч «шмелей».
Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, фк Арсенал, Кубок России, футбол, Еськов, ФК "Урал"
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