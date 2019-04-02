Незлобин рассказал Дудю о покорении Голливуда





« В русских фильмах мы не показываем американцев злодеями. Потому что все русские фильмы начинаются с подробности: Соединенных Штатов Америки уже давно не существует», — пошутил Александр Незлобин на одном из выступлений. Свердловчанин не живет в США постоянно — он приезжает туда только на выступления. Комик останавливается в хостеле , где платит 120 долларов за ночь. Также Незлобин снимает фильм о своих приключениях в Америке.