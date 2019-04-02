Незлобин рассказал Дудю о покорении Голливуда
16:35, 02 Апрель 2019
Уральский комик выступает в Америке со стендапами на английском языке.
Комик Александр Незлобин стал одним из героев нового выпуска шоу «вДудь». Юрий Дудь пообщался с уроженцем Полевского в Лос-Анджелесе. Последнее время Незлобин выступает там со стендапами на английском языке. На концерты приходит несколько десятков человек.
«В русских фильмах мы не показываем американцев злодеями. Потому что все русские фильмы начинаются с подробности: Соединенных Штатов Америки уже давно не существует», — пошутил Александр Незлобин на одном из выступлений. Свердловчанин не живет в США постоянно — он приезжает туда только на выступления. Комик останавливается в хостеле, где платит 120 долларов за ночь. Также Незлобин снимает фильм о своих приключениях в Америке.
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В то же время у комика есть квартира на роскошных Патриарших прудах в Москве за 33 миллиона рублей. Дудь поинтересовался, зачем Незлобину переезжать в другую страну, если в России у него и так все хорошо. «Во-первых, для меня это игра. Во-вторых, это амбиции. В Америке стендап возвели в индустрию. Ты все равно хочешь играть в высшей лиге. Здесь, когда ты выходишь и понимаешь, что смешной на другую аудиторию, то это чего-то стоит. В-третьих, это хобби. Кто-то коллекционирует бабочек, а мое хобби — покорять Америку […] Если попаду на какое-то ТВ-шоу, то я успокоюсь», — заявил Александр Незлобин.
Незлобин родился в Полевском. Широкой публике стал известен по выступлением в Comedy Club. Кроме того, комик снял несколько фильмов — «Выпускной», «Жених» и другие. Не так давно вместе с Сергеем Светлаковым он перешел с телеканала ТНТ на СТС, где уральцы перезапустили шоу «Слава Богу, ты пришел».
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