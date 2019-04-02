Чубайс похвалил роман Иванова «Тобол» за ясность и достоверность

Председатель правления « Роснано» Анатолий Чубайс включил романы екатеринбургских писателей Алексея Иванова и Алексея Сальникова в список десяти наиболее важных книг , прочитанных в прошлом году.





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Другую книгу Алексея Иванова — «Вилы» — Анатолий Чубайс назвал фактографическим описанием истории Пугачевского бунта. Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» также попал в ридлист главы «Роснано». «Изобретённый автором мир очень органично соединяет современные бытовые реалии и сверхъестественные ужасы. Очень самобытный и яркий язык», — заключил Чубайс.





ТакЧубайс отметил роман ИвановаТобол»., — написал политик.