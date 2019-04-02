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Чубайс похвалил роман Иванова «Тобол» за ясность и достоверность

18:23, 02 Апрель 2019
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Фото: Анатолий Чубайс / facebook
Глава «Роснано» назвал топ-10 книг, прочитанных в прошлом году.
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс включил романы екатеринбургских писателей Алексея Иванова и Алексея Сальникова в список десяти наиболее важных книг, прочитанных в прошлом году.

Так, Чубайс отметил роман Иванова «Тобол». «Это, пожалуй, самая сильная художественная проза, которую я прочитал за последние годы. Я не понимаю, как можно с такой ясностью, отчетливостью и достоверностью описать во всех красках невероятно разнообразный мир русской Сибири начала ХVIII века», — написал политик.

Другую книгу Алексея Иванова — «Вилы» — Анатолий Чубайс назвал фактографическим описанием истории Пугачевского бунта. Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» также попал в ридлист главы «Роснано». «Изобретённый автором мир очень органично соединяет современные бытовые реалии и сверхъестественные ужасы. Очень самобытный и яркий язык», — заключил Чубайс.


Заложники Матрицы
Истории екатеринбуржцев и не только, которые стали жертвами кибербуллинга.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Иванов, Тобол, Чубайс, Екатеринбург, Алексей Иванов
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