Чубайс похвалил роман Иванова «Тобол» за ясность и достоверность
18:23, 02 Апрель 2019
Глава «Роснано» назвал топ-10 книг, прочитанных в прошлом году.
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс включил романы екатеринбургских писателей Алексея Иванова и Алексея Сальникова в список десяти наиболее важных книг, прочитанных в прошлом году.
Так, Чубайс отметил роман Иванова «Тобол». «Это, пожалуй, самая сильная художественная проза, которую я прочитал за последние годы. Я не понимаю, как можно с такой ясностью, отчетливостью и достоверностью описать во всех красках невероятно разнообразный мир русской Сибири начала ХVIII века», — написал политик.
Другую книгу Алексея Иванова — «Вилы» — Анатолий Чубайс назвал фактографическим описанием истории Пугачевского бунта. Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» также попал в ридлист главы «Роснано». «Изобретённый автором мир очень органично соединяет современные бытовые реалии и сверхъестественные ужасы. Очень самобытный и яркий язык», — заключил Чубайс.
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