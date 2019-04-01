«Пускай работает»: Иванов отказался увольнять главного тренера «Урала»
15:52, 01 Апрель 2019
Екатеринбургская команда не выигрывает в чемпионате с 23 ноября.
Президент «Урала» Григорий Иванов пока не собирается увольнять главного тренера команды Дмитрия Парфенова. Спортивный функционер полностью доверяет наставнику. Об этом Иванов рассказал в эфире e1.ru.
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Пускай работает. Пока не буду никаких резких решений принимать. Команду надо выводить из сложившегося положения. Я доверяю Парфенову. Мыслей, чтобы его уволить, нет.
В Российской Премьер-лиге «Урал» находится в зоне стыковых матчей: с 23 очками екатеринбуржцы занимают 13 место. 30 марта «Урал» в гостях уступил «Ростову», проиграв второй матч кряду. Последний раз команда Дмитрия Парфенова побеждала в РПЛ 23 ноября.
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