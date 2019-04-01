Баскетболистки УГМК опять обыграли москвичек в 1\2 чемпионата России

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Во время игры УГМК сделали 31 передачу , а также активно выступили в защите , показав результат в 45 подборов против 21 у московских соперниц. Таким образом, « лисицы» уже во второй раз выигрывают в полуфинале кубка России.





В серии до трех побед УГМК ведет со счетом 2:0 , следующая игра состоится в Москве.

Баскетболистки УГМК на родной арене во второй раз обыграли московскую команду МБА.Лисицы» лидировали на протяжении всех сорока минут игрыпостоянно увеличивая отрыв — к концу последнего отрезка он составлял 70 очков. После финального свистка счет был 121:57.