Баскетболистки УГМК опять обыграли москвичек в 1\2 чемпионата России
08:51, 01 Апрель 2019
Счет в серии с МБА до трех побед — 2:0 в пользу уральской команды.
Баскетболистки УГМК на родной арене во второй раз обыграли московскую команду МБА. «Лисицы» лидировали на протяжении всех сорока минут игры, постоянно увеличивая отрыв — к концу последнего отрезка он составлял 70 очков. После финального свистка счет был 121:57.
Во время игры УГМК сделали 31 передачу, а также активно выступили в защите, показав результат в 45 подборов против 21 у московских соперниц. Таким образом, «лисицы» уже во второй раз выигрывают в полуфинале кубка России.
В серии до трех побед УГМК ведет со счетом 2:0, следующая игра состоится в Москве.
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