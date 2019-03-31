«Войну Анны» Федорченко признали лучшим российским фильмом
12:21, 31 Март 2019
Марта Козлова, сыгравшая главную героиню, взяла «Нику» в номинации «Лучшая женская роль».
Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремии «Ника». Эта награда стала первой для уральского режиссера. Свою «Нику» как лучшая актриса получила и Марта Козлова, сыгравшая главную героиню в «Войне Анны».
Фильм «Война Анны» претендовал на «Нику» в десяти номинациях: «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая музыка к фильму», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая женская роль», «Открытие года».
В июне 2018 года «Война Анны» получила специальный диплом жюри «Кинотавра» за пронзительный образ войны глазами ребенка. Затем работа Алексея Федорченко удостоилась приза зрительских симпатий на фестивале «Зеркало» в Иваново. В январе 2019 года фильм завоевал трех «Белых слонов».
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