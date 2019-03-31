«Войну Анны» Федорченко признали лучшим российским фильмом

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Фильм « Война Анны» претендовал на « Нику» в десяти номинациях: « Лучший игровой фильм», « Лучшая режиссерская работа», « Лучшая работа режиссера монтажа», « Лучшая операторская работа», « Лучшая сценарная работа», « Лучшая музыка к фильму», « Лучшая работа звукорежиссера», « Лучшая работа художника», « Лучшая женская роль», « Открытие года».









Фильм Алексея ФедорченкоВойна Анны» признали лучшей российской картиной на кинопремииНика». Эта награда стала первой для уральского режиссера. СвоюНику» как лучшая актриса получила и Марта Козловасыгравшая главную героиню вВойне Анны».