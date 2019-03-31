«Урал» на последних минутах потерял очко в Ростове
09:00, 31 Март 2019
Красивый гол Отмана Эль-Кабира не помог екатеринбуржцам удержать необходимую ничью.
Футбольный «Урал» не сумел набрать очки в очередном матче Российской Премьер-лиги против «Ростова». Екатеринбуржцы уступили в гостях со счетом 1:2.
На первых минутах «Урал» показал невнятный футбол, и череда неудачных действий завершилась курьезным голом. Защитник Денис Поляков неловко откатил мяч вратарю Ярославу Годзюру, а набегавший игрок «Ростова» заставил голкипера в спешке выбить мяч. В результате футбольный снаряд отлетел к Алексею Ионову, и тот перебросил Годзюра, не успевшего вернуться в ворота.
Хоть «Урал» и подолгу держал мяч, инициатива все равно была на стороне хозяев. Раз за разом ростовчане убегали в опасные атаки и могли увеличивать преимущество. Подопечные Дмитрия Парфенова провели плохой первый тайм, так серьезно и не обозначив свои созидательные намерения. «Ростов» перекрыл кислород фланговым игрокам «Урала», поскольку обычно вся острота у оранжево-черных возникает именно оттуда.
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В начале второй половины встречи «Ростов» загубил два убойных момента. Не забиваешь ты — забивают тебе. «Урал» убежал в голевую контратаку — Отман Эль-Кабир изящно обыграл защитника и зряче пробил в ближний нижний угол: мяч от штанги оказался в сетке ворот. Ростовчане такого не ожидали, поэтому «Урал» продолжил атаковать ворота соперника, который пребывал в состоянии аффекта. Но дожать соперника коллектив из Екатеринбурга не смог.
Второй тайм вышел гораздо интереснее первого. Команды создавали обоюдоострые ситуации, в игре появился драйв. И не покидало чувство, что игра идет до гола. К сожалению екатеринбургских болельщиков, мяч в добавленное арбитром время оказался в сетке «Урала». На 93 минуте «Ростов» подавал угловой, и Миха Мевля в борьбе с Павлом Погребняком принес своей команде непростую победу — 2:1.
Очередное поражение оставило «Урал» в зоне стыковых матчей. С 23 очками екатеринбуржцы занимают 13 строчку. Следующий матч в РПЛ они проведут 7 апреля с красноярским «Енисеем» в Екатеринбурге. Ближайший же матч «Урал» сыграет 3 апреля: в полуфинале Кубка России «шмели» примут тульский «Арсенал».
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