«Урал» на последних минутах потерял очко в Ростове

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На первых минутах « Урал» показал невнятный футбол , и череда неудачных действий завершилась курьезным голом. Защитник Денис Поляков неловко откатил мяч вратарю Ярославу Годзюру , а набегавший игрок « Ростова» заставил голкипера в спешке выбить мяч. В результате футбольный снаряд отлетел к Алексею Ионову , и тот перебросил Годзюра , не успевшего вернуться в ворота.





Хоть « Урал» и подолгу держал мяч , инициатива все равно была на стороне хозяев. Раз за разом ростовчане убегали в опасные атаки и могли увеличивать преимущество. Подопечные Дмитрия Парфенова провели плохой первый тайм , так серьезно и не обозначив свои созидательные намерения. « Ростов» перекрыл кислород фланговым игрокам « Урала», поскольку обычно вся острота у оранжево-черных возникает именно оттуда.

ФутбольныйУрал» не сумел набрать очки в очередном матче Российской Премьер-лиги противРостова». Екатеринбуржцы уступили в гостях со счетом 1:2.