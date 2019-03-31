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УГМК выиграл первый полуфинальный матч чемпионата России

12:00, 31 Март 2019
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Фото: пресс-служба БК УГМК
Встреча с московским МБА завершилась разгромом.
Баскетбольный УГМК без проблем победил московский МБА в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. Матч, проходивший в Екатеринбурге, завершился со счетом 114:72.

Сразу семь баскетболисток УГМК отметились двузначными показателями результативности. По 19 очков набрали Кейла МакБрайд, Мария Вадеева и Бриттни Грайнер. По 10 очков заработали Наталья Виеру, Татьяна Петрушина, Кортни Вандерслут и Эмма Меессеман, рассказали в пресс-службе УГМК. Вторая полуфинальная игра состоится уже сегодня, 31 марта в ДИВСе. Начало встречи в 17:00.




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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, УГМК, баскетбол, Екатеринбург
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