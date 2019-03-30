«Уралочка» обыграла соперниц из Подмосковья в плей-офф
14:43, 30 Март 2019
«Заречье-Одинцово» уже в третий раз становится оппонентом тагильской команды в первом матче стадии.
Волейбольная «Уралочка» повела в двухматчевой серии первой стадии плей-офф. В соперники девушкам досталась подмосковная команда «Заречье-Одинцово», который — по стечению обстоятельств — уже третий раз становится оппонентом тагильчанок на этом этапе чемпионата.
Первая встреча прошла на домашней арене «Уралочки» — в Нижнем Тагиле. В первой же партии свердловчанки взяли инициативу, их игра вынудила тренера соперниц Вадима Панкова взять тайм-аут, но он не помог. Партия завершилась со счетом 26:17.
Во втором игровом отрезке «Уралочке» пришлось потрудиться, чтобы обыграть «Заречье-Одинцово»: долгое время команды шли с одинаковым счетом, и только ошибка соперниц дала уральским волейболисткам выиграть партию со счетом 25:23. Третья партия продолжилась в том же духе, но свердловчанки снова смогли взять партию. В итоге со счетом 3:0 «Уралочка» выиграла первую игру серии в первой стадии плей-офф.
«Уралочка» встречалась с «Заречье-Одинцово» уже 20 раз и выигрывала его 17 раз. Вторая игра серии пройдет 5 апреля в Подмосковье.
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