«Уралочка» обыграла соперниц из Подмосковья в плей-офф

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Первая встреча прошла на домашней арене « Уралочки» — в Нижнем Тагиле. В первой же партии свердловчанки взяли инициативу , их игра вынудила тренера соперниц Вадима Панкова взять тайм-аут , но он не помог. Партия завершилась со счетом 26:17.





Во втором игровом отрезке « Уралочке» пришлось потрудиться , чтобы обыграть « Заречье-Одинцово»: долгое время команды шли с одинаковым счетом , и только ошибка соперниц дала уральским волейболисткам выиграть партию со счетом 25:23. Третья партия продолжилась в том же духе , но свердловчанки снова смогли взять партию. В итоге со счетом 3:0 « Уралочка» выиграла первую игру серии в первой стадии плей-офф.





« Уралочка» встречалась с « Заречье-Одинцово» уже 20 раз и выигрывала его 17 раз. Вторая игра серии пройдет 5 апреля в Подмосковье.

ВолейбольнаяУралочка» повела в двухматчевой серии первой стадии плей-офф. В соперники девушкам досталась подмосковная командаЗаречье-Одинцово», который — по стечению обстоятельств — уже третий раз становится оппонентом тагильчанок на этом этапе чемпионата.