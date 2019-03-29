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Ведущий «Орла и решки» из Екатеринбурга вошел в топ лучших шоуменов

12:40, 29 Март 2019
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Фото: Instagram Антона Зайцева
Антон Зайцев занял пятое место во всероссийском рейтинге TOP100AWARDS.

Ведущий программы «Орел и решка» из Екатеринбурга на телеканале «Пятница» попал в список 100 лучших шоуменов России. Антон Зайцев оказался на пятой строчке TOP100AWARDS. Информация о победителях появилась на сайте премии. Екатеринбуржца обошли Андрей Родной из Москвы, Евгений Денисов из Воронежа, Павел Виноградов и Макс Орлов из Москвы. Рейтинг Антона Зайцева составил 8,89 балла, у первого места — 9,22.

На премию TOP100AWARDS можно подать заявку ежегодно в конце января, далее идет модерация анкет и отбор 100 ведущих для оценки жюри. Затем эксперты определяют победителей и награждают их. Продюсер премии Олег Белецкий говорит, что TOP100AWARDS «станет ориентиром для прямых заказчиков и агентств».

Напомним, екатеринбуржец Антон Зайцев получил место ведущего «Орла и решки» в январе 2019 года. Уралец закончил Екатеринбургский театральный институт, а позже стал проводить городские праздничные мероприятия. Новый сезон проекта «Орел и Решка» называется «Мегаполисы». В этом сезоне ведущих ждет Бангкок, Гавана, Кейптаун, Сеул, Джакарта, Париж, Амстердам, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие крупные города.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, награда, премия, ведущий, шоу, Екатеринбург
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