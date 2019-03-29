«Поддерживаю Илона Маска»: космонавт Прокопьев вернулся в Екатеринбург

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В Екатеринбурге Сергей планирует создать музей космонавтики с планетарием , курсами для жителей и астрономическим кружком , участники которого смогут выходить на связь с МКС. По его словам , он мечтает поднять интерес современных детей к космосу.





« Прогресс есть. Появляются конкурирующие фирмы , которые развивают сферу космического туризма. Я поддерживаю начинания Илона Маска , S7 , все , что дает толчок , рождает что-то новое и полезное», — рассказал Сергей Прокопьев.





Космонавт рассказал , что в Екатеринбурге он задержится всего на четыре дня , потом его ждет стодневный отпуск. После этого он будет ждать включения в экипаж и нового полета в космос.

Космонавт Сергей Прокопьевкоторый вернулся с МКС 20 декабряприехал в Екатеринбург. Два месяца он проходил реабилитацию после полугодового пребывания в невесомости: восстанавливал вестибулярный аппарат и сердечно сосудистую систему. Сергей рассказалчто уже скучает по космосу.— рассказал космонавт.