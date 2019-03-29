«Поддерживаю Илона Маска»: космонавт Прокопьев вернулся в Екатеринбург
18:35, 29 Март 2019
Уралец, который провел на МКС полгода, мечтает выходить на связь с МКС в родном городе.
Космонавт Сергей Прокопьев, который вернулся с МКС 20 декабря, приехал в Екатеринбург. Два месяца он проходил реабилитацию после полугодового пребывания в невесомости: восстанавливал вестибулярный аппарат и сердечно сосудистую систему. Сергей рассказал, что уже скучает по космосу. «Ты становишься как супермен: можешь летать, перемещать огромные грузы. Грустно терять такие способности», — рассказал космонавт.
В Екатеринбурге Сергей планирует создать музей космонавтики с планетарием, курсами для жителей и астрономическим кружком, участники которого смогут выходить на связь с МКС. По его словам, он мечтает поднять интерес современных детей к космосу.
«Прогресс есть. Появляются конкурирующие фирмы, которые развивают сферу космического туризма. Я поддерживаю начинания Илона Маска, S7, все, что дает толчок, рождает что-то новое и полезное», — рассказал Сергей Прокопьев.
Космонавт рассказал, что в Екатеринбурге он задержится всего на четыре дня, потом его ждет стодневный отпуск. После этого он будет ждать включения в экипаж и нового полета в космос.
Метро за три года. Как?
Редакция ЕТВ выясняла, насколько реально построить в Екатеринбурге новую ветку подземки.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Главные новости Екатеринбурга 29.03.2019
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.