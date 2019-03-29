На матч «Урала» в полуфинале Кубка России продано уже 10 тысяч билетов
16:37, 29 Март 2019
Встреча с тульским «Арсеналом» пройдет 3 апреля в Екатеринбурге.
На важный матч «Урала» в полуфинале Кубка России уже реализовали 10 тысяч билетов, включая абонементы. Первая игра с тульским «Арсеналом» пройдет на «Екатеринбург Арене» 3 апреля.
В пресс-службе «Урала» ЕТВ рассказали, что ожидают на матче около 15 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей, но на боковые трибуны билеты недоступны, поэтому максимально домашняя арена «Урала» сможет вместить около 23 тысяч человек. Билеты можно приобрести тут.
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