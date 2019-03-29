На матч «Урала» в полуфинале Кубка России продано уже 10 тысяч билетов

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« Урала» ЕТВ рассказали , что ожидают на матче около 15 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 35 тысяч зрителей , но на боковые трибуны билеты недоступны , поэтому максимально домашняя арена « Урала» сможет вместить около 23 тысяч человек. Билеты можно приобрести

« Урал» вышел в полуфинал Кубка России по футболу после победы над московским « Спартаком». Посмотрите , как это было. Урал» вышел в полуфинал Кубка России по футболу после победы над московскимСпартаком». Посмотрите В пресс-службеУрала» ЕТВ рассказаличто ожидают на матче около 15 тысяч болельщиков. Стадион вмещает 35 тысяч зрителейно на боковые трибуны билеты недоступныпоэтому максимально домашняя аренаУрала» сможет вместить около 23 тысяч человек. Билеты можно приобрести тут

На важный матчУрала» в полуфинале Кубка России уже реализовали 10 тысяч билетоввключая абонементы. Первая игра с тульскимАрсеналом» пройдет наЕкатеринбург Арене» 3 апреля.