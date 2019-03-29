«Доставили 15 упаковок грибов»: уральский космонавт — о жизни на МКС
19:25, 29 Март 2019
Сергей Прокопьев рассказал, что было в его посылке с Земли.
Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о своей жизни на станции. По его словам, за полгода обитателям МКС надоел их сухпаек и они начали обмениваться продуктами. Например, в японском модуле можно было раздобыть мисо-суп и тирияки. Современные космонавты питаются сублимированными продуктами, которые нужно заливать водой «По сути, „Доширак“», — признался Сергей. В тюбиках только соусы и сгущенка. Космонавт рассказал, что очень любит грибы, поэтому на станцию ему доставили 15 упаковок «грибов по-старорусски»
В свободное время космонавты смотрели фильмы. Сергей показал иностранным коллегам российские картины про космос: «Время первых», «Салют-7». Все космические фильмы с точки зрения профессионалов выглядят забавными, но Сергей рассказал, что даже его интерес к звездам проснулся после просмотра «Звездных войн». Во время ЧМ-2018 россияне просили американцев включать трансляцию матчей.
С собой в космос Сергей взял обручальное кольцо жены, а также мелкие вещи друзей, которые он сфотографировал на фоне Земли. Раз в неделю он общался с семьей по видеосвязи, звонить можно было хоть каждый день.
«Не хватает земных звуков: ветра, шума падающей воды. На станции даже есть подборка звуков природы в качестве психологической поддержки», — рассказал Сергей Прокопьев.
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