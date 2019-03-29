Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев рассказал о своей жизни на станции. По его словам , за полгода обитателям МКС надоел их сухпаек и они начали обмениваться продуктами. Например , в японском модуле можно было раздобыть мисо-суп и тирияки. Современные космонавты питаются сублимированными продуктами , которые нужно заливать водой « По сути, „ Доширак“», — признался Сергей. В тюбиках только соусы и сгущенка. Космонавт рассказал , что очень любит грибы , поэтому на станцию ему доставили 15 упаковок « грибов по-старорусски»





В свободное время космонавты смотрели фильмы. Сергей показал иностранным коллегам российские картины про космос: « Время первых», « Салют-7». Все космические фильмы с точки зрения профессионалов выглядят забавными , но Сергей рассказал , что даже его интерес к звездам проснулся после просмотра « Звездных войн». Во время ЧМ-2018 россияне просили американцев включать трансляцию матчей.





С собой в космос Сергей взял обручальное кольцо жены , а также мелкие вещи друзей , которые он сфотографировал на фоне Земли. Раз в неделю он общался с семьей по видеосвязи , звонить можно было хоть каждый день.



