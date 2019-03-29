Афиша не для всех: плаваем с «Дельфином» и развиваем интуицию
Темный лорд
Фото предоставлено организаторами
Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.
Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
Свободный «Дельфин»
Фото предоставлено организаторами
Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.
Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Деловая интуиция Хакамады
Фото предоставлено организаторами
В гостинице Hyatt Regency пройдет семинар Ирины Хакамады, на котором она расскажет о деловой интуиции. Как развить интуицию? Какие возможности она открывает? Почему интуиция важна? Об этом и многом другом Хакамада расскажет на встрече с екатеринбуржцами.
«Интуитивный метод познания мира не означает полного одиночества. Работает принцип Дао: чтобы добиться чего-то, начни с противоположного. Чтобы стать успешным среди людей, возьми паузу. Обратись к рациональному и придешь к иррациональному. Хочешь научиться полезному уединению, обратись к общению с интересными людьми. Хочешь быть интуитом, устань от практической логики», — говорит женщина-политик.
Что: семинар Ирины Хакамады «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»
Где: Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8)
Когда: 29 марта в 19:00
Сколько: 2000-5000 рублей, билеты по ссылке
Щенки из Кингисеппа
Фото: группа «Щенки» / vk.com/shenkee
Группа «Щенки» родилась в Кингисеппе, городе с населением в 50 тысяч человек почти на границе с Эстонией. За музыку здесь отвечает Феликс Бондарев. Он делает ее похожей на пост-панк и хип-хоп. Сырой и нарочито однообразной, равномерной и качающей. Тексты пишет Максим Тесли. В них все: любовь, драки, боль. Ощущение, будто на грани нервного срыва.
Музыканты рассказывают, что были в Екатеринбурге много раз: «Впервые прилетели в декабре 15-го. Было холодно и мы много пили. Потом на фестиваль летом 16-го. Было жарко и мы много пили. А потом в рамках тура, и еще одного тура, и на Вилах играли в прошлом году». И вот теперь они снова вернутся и обещают, что будет горячо.
Что: концерт группы «Щенки»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 30 марта в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты здесь
«Во поле березонька стояла»
Фото: pixabay
Ансамбль «Березка» создали в 1948 году. Первые представления коллектива Надежды Надеждиной под названием «Березка», «Русский фарфор», «Времена года» открыли новую страницу в русской хореографии. Визитной карточкой «Березки» стал хоровод «Во поле березонька» стояла. Он уже десятки лет завораживает зрителей своим плывущим шагом.
Нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова продолжает вместе с участницами радовать публику. Исполнения «Радуги», «Реченьки» и «Кружевницы» удивляют зрителей все той же колоритностью и изяществом, которые были у коллектива 70 лет назад.
Что: выступление ансамбля «Березка»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 31 марта в 19:00
Сколько: 1200-3400 рублей, билеты по ссылке
Уроки добра
Фото: pixabay
Во Всемирный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, в екатеринбургских школах проведут «Уроки доброты». Учащихся научат общаться с детьми с РАС [расстройство аутистического спектра — прим. ЕТВ] и покажут фильм «Особый путь». Героинями этого кино стали девочка Лея и ее мама, которые живут в столице Урала. В фильме они делятся своим опытом и говорят о том, что пришлось пережить с момента постановки диагноза.
Напомним, аутизм — это нарушение коммуникативных функций. Ребенок с РАС может родиться в любой семье. На это не влияют наследственность, раса и вредные привычки. Понять, как нужно общаться с больными аутизмом, значит помочь им интегрироваться в наше общество.
Что:
акция «Уроки добра»
Где: школы Екатеринбурга
Когда: 2 апреля
Сколько: нисколько
Старший сын
Всем порой хочется найти теплый и родной уголок, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались создать такой мир, в котором можно скрыться от суеты и быть рядом с родными людьми.
Создатели спектакля рассказывают, что по сюжету молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит к любви. Посмотреть, к чему все приведет, зрителей приглашают во Дворец молодежи.
Что: спектакль «Старший сын»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 2 апреля в 19:00
Сколько: 960-2800 рублей, билеты по ссылке
Душа Зары
Фото: группа певицы / vk.com/zaraofficial
После выступления в Кремлевском дворце Зара спланировала тур по России с новой концертной программой «Душа». В программу войдут композиции прошлых лет: романсы, этнические композиции, эстрадные хиты. Специально ради нового тура дизайнеры создали уникальные декорации и визуальный ряд. Каждая композиция, которая вошла в программу, станет маленьким спектаклем, из которого каждый зритель сможет подчерпнуть что-то свое.
Что: концерт Зары
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 800-2700 рублей, билеты здесь
«Урал» против «Арсенала»
Фото: сайт ФК «Урал» / fc-ural.ru
В следующую среду, 3 апреля, футбольный клуб «Урал» встретится с тульским «Арсеналом» в рамках ½ финала Кубка России. Тех, кто любит футбол и не боится замерзнуть на Центральном стадионе, приглашаем поболеть за нашу команду.
Что:
футбольный матч между «Уралом» и «Арсеналом» в рамках ½ финала Кубка России
Где: Центральный стадион (ул. Репина, 5)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 200-4000 рублей, билеты по ссылке
История средневековых монахов
Фото предоставлено организаторами
Грузинский коллектив Gregorian Masters покажет в Екатеринбурге завораживающее шоу-концерт, во время которого зрители погрузятся в историю монахов Средневековья.
Вероятно, что после выступления вам захочется рвануть в путешествие по миру, сменить окружение или даже погрузиться в иную эпоху. А вы не сопротивляйтесь мистической красоте. Новые открытия — это всегда интересно.
Что: выступление грузинского коллектива Gregorian Masters
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 5 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты здесь
Шансон года
Фото: сайт Михаила Бублика / www.bublic.me
Победитель номинации «Шансон года-2018» Михаил Бублик подарит екатеринбуржцам композиции, исполненные романтики, жизни и света. В 2010 году он выпустил дебютный сингл «Прости» и выступил с ним на музыкальной премии «Питер FM» в Санкт-Петербурге. Затем вышла песня «Вместе мы обязательно будем», которая стала главным хитом шансонье. Потом он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Еленой Ваенгой, участвовал в шоу «Живой звук» на России-1, в проекте «Три аккорда» на Первом канале, семь раз побеждал на «Шансоне года». Послушать талантливого исполнителя можно будет во Дворце молодежи в апреле.
Что:
концерт Михаила Бублика
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3000 рублей, билеты здесь
Хитовый рок
Фото предоставлено организаторами
Благодаря коллаборации шоу «Небеса» и большого симфонического оркестра «Русская филармония» появилось фантастическое шоу. Музыканты попробовали исполнить песни известных рок-групп в оркестровой связке. Этой весной жителям Урала предлагают вспомнить хиты легендарных рок-звезд таких, как Queen, Iron Maiden, «Ария». Каждую группу будут представлять разные артисты, чтобы у зрителей не возникли сомнения в уникальности и сходстве голоса исполнителей. Знакомые гитарные рифы создадут нужный настрой, суперский вокал поможет погрузиться в атмосферу с головой.
Что:
концерт-шоу Rock Legends
Где: ККТ «Космос»
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке
Старый дом
Фото предоставлено организаторами
Постановка Владимира Панкова «Старый дом» по пьесе Алексей Казанцева приедет в уральскую столицу. Екатеринбуржцам расскажут о ностальгии по прошедшей молодости, покажут встречи нескольких поколений артистов: мастеров сцены вроде Елены Яковлевой и Елены Шаниной и студентов ГИТИСа.
Спектакль «Старый дом» — это своего рода дань памяти Алексею Казанцеву, благодаря которому появился Центр драматургии и режиссуры. Спустя десять лет после смерти основателя театра, в 2017 году, новый руководитель Владимир Панков воплотил принципы легендарного режиссера в своей постановке. «Для меня обращение к пьесе Казанцева — это возвращение к мелодраме в театре, возвращение романтического начала, которого сегодня так стесняются в искусстве», — рассказывает Панков. Екатеринбуржцы увидят символ стремления к счастью, дому и мечтам о несбыточном совсем скоро.
Что:
спектакль «Старый дом»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 7–8 апреля в 19:00
Сколько: 1500-5000 рублей, билеты по ссылке
Малинину 60
Фото предоставлено организаторами
Александр Малинин празднует в этом году два юбилея: свое 60-летие и 30 лет на сцене. Все эти годы он радует публику как задорными, быстрыми, так и вдумчивыми, медленными композициями. Малинина часто называют «королем романса» благодаря полюбившимся зрителям песням «Гори, гори, моя звезда», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Летняя ночь» и другим.
В честь своего двойного юбилея артист представит в Екатеринбурге программу «Влюбленный в романс», в которую он включил свои лучшие произведения.
Что:
концерт Александра Малинина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 9 апреля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты по ссылке
Футуристичный Азизи
Фото: группа Азизи Гибсона / vk.com/azizigibsonphc
В 2010 году после вылета из колледжа Азизи Гибсон случайно встретил в спортзале Flying Lotus и передал ему свой первый микстейп. Flying Lotus заинтересовался Азизи и предложил сотрудничество. Спустя несколько выступлений с ним Гибсон подписал контракт с Brainfeeder.
Музыка Азизи иллюстрирует нам вечеринки, отношения и дружбу сквозь своеобразную футуристическую манеру исполнения. «Я с легкостью могу сочинять клубные хиты. Но я не хочу этим заниматься сейчас. Я хочу в корне изменить радио-хип-хоп, вывести нас на коммерческую орбиту», — объясняет свою манеру Гибсон.
Что: концерт
Азизи Гибсона
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 10 апреля в 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты здесь
Бристольский волшебник
Фото: afisha.yandex.ru
Иностранные газеты называют его «Дорианом Грэем британской клубной сцены» и «бристольским волшебником». Он собирает полные танцполы клубов от Токио до Чикаго, определяет музыкальную политику одного из ключевых хаус-лейблов современности Anjunadeep и эволюционирует на протяжении десятилетий, сохраняя при этом чувственность и жизненный восторг. Встречайте, Джоди Вистернофф.
Что:
концерт Джоди Вистерноффа
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 12 апреля в 23:00
Сколько: от 500 рублей, билеты по ссылке
Skillet
Фото: группа Skillet / vk.com/skillet
На счету группы Skillet девять полноформатных альбомов и 11 миллионов копий дисков. Коллектив не раз номинировали на премии Grammy, Dove Awards, WMA и BMI. С 1996 года Skillet не раз менял свое музыкальное звучание: от пост-гранжа до индастриал-металла — и все равно остались любимцами фанатов. В 2016 году музыканты выпустили свой девятый студийный альбом «Unleashed». Он сразу ворвался на вершины чартов Billboard. Сингл с этого альбома «Feel Invincible» получил золотой статус. Услышать эту песню и другие хиты вы сможете в Теле-клубе.
Что:
концерт Skillet
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 2500 рублей, купить можно только в кассе Теле-клуба на Ленина, 41
Грузинский балет
Фото предоставлено организаторами
Национальный балет Грузии разбудит в екатеринбуржцах огонь. В каждом жесте и взмахе кинжала зрители увидят потрясающую грацию, отточенную технику и великолепие грузинского танца. Яркое и самобытное шоу поможет вам прикоснутся к иной танцевальной культуре, оценить живописные костюмы, декорации и ощутить внутри себя бурлящую кровь.
Что:
выступление Национального балета Грузии с программой The Fire of Georgia
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке
В календарик запишите, пожалуйста!
День танца
Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances
В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре «Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео.
В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.
Что:
Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно
Прощаемся с вами до следующей пятницы!