Афиша не для всех: плаваем с «Дельфином» и развиваем интуицию

Группа «Щенки» родилась в Кингисеппе, городе с населением в 50 тысяч человек почти на границе с Эстонией. За музыку здесь отвечает Феликс Бондарев. Он делает ее похожей на пост-панк и хип-хоп. Сырой и нарочито однообразной, равномерной и качающей. Тексты пишет Максим Тесли. В них все: любовь, драки, боль. Ощущение, будто на грани нервного срыва.

Музыканты рассказывают, что были в Екатеринбурге много раз: «Впервые прилетели в декабре 15-го. Было холодно и мы много пили. Потом на фестиваль летом 16-го. Было жарко и мы много пили. А потом в рамках тура, и еще одного тура, и на Вилах играли в прошлом году». И вот теперь они снова вернутся и обещают, что будет горячо.

Что: концерт группы «Щенки»

Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)

Когда: 30 марта в 19:00

Сколько: от 500 рублей, билеты здесь