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Афиша не для всех: плаваем с «Дельфином» и развиваем интуицию

07:00, 29 Март 2019
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Фото: pixabay
Рассказываем, где стоит отдохнуть в Екатеринбурге в ближайшие пару недель.
Настала долгожданная пятница. Впереди еще два выходных, в которые можно не только выспаться, но и культурно отдохнуть. Екатеринбург — большой город, и жизнь в нем не перестает кипеть. Здесь и театры, и концерты, и встречи. Осталось только выбрать самое интересное. Редакция ЕТВ помогла вам в этом. Ловите нашу афишу — в ней всегда все самое лучшее.

Темный лорд

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Фото предоставлено организаторами

Как только не называли Томми Кэша. Paper Magazine наделил его титулом «подлинного творца», журнал Clash посчитал его музыку «мотивирующей», а Q Magazine решил, что Томми —«темный лорд» своих «постмодернистских мифов».

Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.

Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
Ждем Путина: в Екатеринбурге пройдет российско-киргизская конференция
Мероприятие намечено на 2020 год.

Свободный «Дельфин»

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Фото предоставлено организаторами

В прошлом году «Дельфин» дважды побывал в Екатеринбурге. Сначала в апреле он привез в столицу Урала долгожданный новый альбом 442, который посчитали «самым злым», а в июле выступил на «Маяке» и впечатлил свердловчан своей энергетикой.

Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.

Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Авто, стоп
ЕТВ объясняет, почему «Автомобилист» не привез в Екатеринбург Кубок Гагарина.

Деловая интуиция Хакамады

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Фото предоставлено организаторами

В гостинице Hyatt Regency пройдет семинар Ирины Хакамады, на котором она расскажет о деловой интуиции. Как развить интуицию? Какие возможности она открывает? Почему интуиция важна? Об этом и многом другом Хакамада расскажет на встрече с екатеринбуржцами.

«Интуитивный метод познания мира не означает полного одиночества. Работает принцип Дао: чтобы добиться чего-то, начни с противоположного. Чтобы стать успешным среди людей, возьми паузу. Обратись к рациональному и придешь к иррациональному. Хочешь научиться полезному уединению, обратись к общению с интересными людьми. Хочешь быть интуитом, устань от практической логики», — говорит женщина-политик.

Что: семинар Ирины Хакамады «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»
Где: Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8)
Когда: 29 марта в 19:00
Сколько: 2000-5000 рублей, билеты по ссылке

Мэрия Екатеринбурга начала работать над развязкой у «Калины»
Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.

Щенки из Кингисеппа

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Фото: группа «Щенки» / vk.com/shenkee

Группа «Щенки» родилась в Кингисеппе, городе с населением в 50 тысяч человек почти на границе с Эстонией. За музыку здесь отвечает Феликс Бондарев. Он делает ее похожей на пост-панк и хип-хоп. Сырой и нарочито однообразной, равномерной и качающей. Тексты пишет Максим Тесли. В них все: любовь, драки, боль. Ощущение, будто на грани нервного срыва.

Музыканты рассказывают, что были в Екатеринбурге много раз: «Впервые прилетели в декабре 15-го. Было холодно и мы много пили. Потом на фестиваль летом 16-го. Было жарко и мы много пили. А потом в рамках тура, и еще одного тура, и на Вилах играли в прошлом году». И вот теперь они снова вернутся и обещают, что будет горячо.

Что: концерт группы «Щенки»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 30 марта в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты здесь

Грустный праздник
ЕТВ препарирует планы мэрии на 300-летие Екатеринбурга и находит удивительное и невероятное.

«Во поле березонька стояла»

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Фото: pixabay

Ансамбль «Березка» создали в 1948 году. Первые представления коллектива Надежды Надеждиной под названием «Березка», «Русский фарфор», «Времена года» открыли новую страницу в русской хореографии. Визитной карточкой «Березки» стал хоровод «Во поле березонька» стояла. Он уже десятки лет завораживает зрителей своим плывущим шагом.

Нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова продолжает вместе с участницами радовать публику. Исполнения «Радуги», «Реченьки» и «Кружевницы» удивляют зрителей все той же колоритностью и изяществом, которые были у коллектива 70 лет назад.

Что: выступление ансамбля «Березка»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 31 марта в 19:00
Сколько: 1200-3400 рублей, билеты по ссылке

Екатеринбург занесло в топ-10 городов по уборке снега
Оказывается, что лучше улицы чистят только в Сургуте, Хабаровске и Тюмени. 

Уроки добра

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Фото: pixabay

Во Всемирный день распространения информации об аутизме, 2 апреля, в екатеринбургских школах проведут «Уроки доброты». Учащихся научат общаться с детьми с РАС [расстройство аутистического спектра — прим. ЕТВ] и покажут фильм «Особый путь». Героинями этого кино стали девочка Лея и ее мама, которые живут в столице Урала. В фильме они делятся своим опытом и говорят о том, что пришлось пережить с момента постановки диагноза.

Напомним, аутизм — это нарушение коммуникативных функций. Ребенок с РАС может родиться в любой семье. На это не влияют наследственность, раса и вредные привычки. Понять, как нужно общаться с больными аутизмом, значит помочь им интегрироваться в наше общество.

Что: акция «Уроки добра»
Где: школы Екатеринбурга
Когда: 2 апреля
Сколько: нисколько

Полгода плохая погода
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра.

Старший сын

Всем порой хочется найти теплый и родной уголок, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались создать такой мир, в котором можно скрыться от суеты и быть рядом с родными людьми.

Создатели спектакля рассказывают, что по сюжету молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит к любви. Посмотреть, к чему все приведет, зрителей приглашают во Дворец молодежи.

Что: спектакль «Старший сын»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 2 апреля в 19:00
Сколько: 960-2800 рублей, билеты по ссылке

В Екатеринбурге 077 маршрут продлили до аутлета
По новой схеме автобус поедет с 6 апреля.

Душа Зары

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Фото: группа певицы / vk.com/zaraofficial

После выступления в Кремлевском дворце Зара спланировала тур по России с новой концертной программой «Душа». В программу войдут композиции прошлых лет: романсы, этнические композиции, эстрадные хиты. Специально ради нового тура дизайнеры создали уникальные декорации и визуальный ряд. Каждая композиция, которая вошла в программу, станет маленьким спектаклем, из которого каждый зритель сможет подчерпнуть что-то свое.

Что: концерт Зары
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 800-2700 рублей, билеты здесь

Реальная Пермь
Как «Реальные пацаны» на ТНТ вернули уральскому городу первенство в соперничестве с Екатеринбургом.

«Урал» против «Арсенала»

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Фото: сайт ФК «Урал» / fc-ural.ru

В следующую среду, 3 апреля, футбольный клуб «Урал» встретится с тульским «Арсеналом» в рамках ½ финала Кубка России. Тех, кто любит футбол и не боится замерзнуть на Центральном стадионе, приглашаем поболеть за нашу команду.

Что: футбольный матч между «Уралом» и «Арсеналом» в рамках ½ финала Кубка России
Где: Центральный стадион (ул. Репина, 5)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 200-4000 рублей, билеты по ссылке

В администрации Екатеринбурга будет «Агонь»
Пивной ресторан Ratskeller переродится 4 апреля.

История средневековых монахов

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Фото предоставлено организаторами

Грузинский коллектив Gregorian Masters покажет в Екатеринбурге завораживающее шоу-концерт, во время которого зрители погрузятся в историю монахов Средневековья.

Вероятно, что после выступления вам захочется рвануть в путешествие по миру, сменить окружение или даже погрузиться в иную эпоху. А вы не сопротивляйтесь мистической красоте. Новые открытия — это всегда интересно.

Что: выступление грузинского коллектива Gregorian Masters
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 5 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты здесь

«Я выбью из тебя эту дурь!»
Кричат, дерутся и приглашают священника — как реагируют уральские родители на признания ЛГБТ-детей.

Шансон года

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Фото: сайт Михаила Бублика / www.bublic.me

Победитель номинации «Шансон года-2018» Михаил Бублик подарит екатеринбуржцам композиции, исполненные романтики, жизни и света. В 2010 году он выпустил дебютный сингл «Прости» и выступил с ним на музыкальной премии «Питер FM» в Санкт-Петербурге. Затем вышла песня «Вместе мы обязательно будем», которая стала главным хитом шансонье. Потом он сотрудничал с Аллой Пугачевой, Еленой Ваенгой, участвовал в шоу «Живой звук» на России-1, в проекте «Три аккорда» на Первом канале, семь раз побеждал на «Шансоне года». Послушать талантливого исполнителя можно будет во Дворце молодежи в апреле.

Что: концерт Михаила Бублика
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3000 рублей, билеты здесь

Екатеринбуржцы смогут записать детей в загородные лагеря в апреле
Заявки будут принимать через сайт госуслуг, ЦМУ и МФЦ.

Хитовый рок

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Фото предоставлено организаторами

Благодаря коллаборации шоу «Небеса» и большого симфонического оркестра «Русская филармония» появилось фантастическое шоу. Музыканты попробовали исполнить песни известных рок-групп в оркестровой связке. Этой весной жителям Урала предлагают вспомнить хиты легендарных рок-звезд таких, как Queen, Iron Maiden, «Ария». Каждую группу будут представлять разные артисты, чтобы у зрителей не возникли сомнения в уникальности и сходстве голоса исполнителей. Знакомые гитарные рифы создадут нужный настрой, суперский вокал поможет погрузиться в атмосферу с головой.

Что: концерт-шоу Rock Legends
Где: ККТ «Космос»
Когда: 6 апреля в 19:00
Сколько: 1000-2800 рублей, билеты по ссылке

Город и рифма. Ёбург или NY?
Поэты рифмуют улицы с площадями, формируя слепок места.

Старый дом

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Фото предоставлено организаторами

Постановка Владимира Панкова «Старый дом» по пьесе Алексей Казанцева приедет в уральскую столицу. Екатеринбуржцам расскажут о ностальгии по прошедшей молодости, покажут встречи нескольких поколений артистов: мастеров сцены вроде Елены Яковлевой и Елены Шаниной и студентов ГИТИСа.

Спектакль «Старый дом» — это своего рода дань памяти Алексею Казанцеву, благодаря которому появился Центр драматургии и режиссуры. Спустя десять лет после смерти основателя театра, в 2017 году, новый руководитель Владимир Панков воплотил принципы легендарного режиссера в своей постановке. «Для меня обращение к пьесе Казанцева — это возвращение к мелодраме в театре, возвращение романтического начала, которого сегодня так стесняются в искусстве», — рассказывает Панков. Екатеринбуржцы увидят символ стремления к счастью, дому и мечтам о несбыточном совсем скоро.

Что: спектакль «Старый дом»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 7–8 апреля в 19:00
Сколько: 1500-5000 рублей, билеты по ссылке

Екатеринбургский автосервис обчистили на 1,5 миллиона
Мужчина забрал иномарку владельца мастерской и взломал сейф. Подозреваемого поймали.

Малинину 60

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Фото предоставлено организаторами

Александр Малинин празднует в этом году два юбилея: свое 60-летие и 30 лет на сцене. Все эти годы он радует публику как задорными, быстрыми, так и вдумчивыми, медленными композициями. Малинина часто называют «королем романса» благодаря полюбившимся зрителям песням «Гори, гори, моя звезда», «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Летняя ночь» и другим.

В честь своего двойного юбилея артист представит в Екатеринбурге программу «Влюбленный в романс», в которую он включил свои лучшие произведения.

Что: концерт Александра Малинина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 9 апреля в 19:00
Сколько: 1000-5000 рублей, билеты по ссылке

Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.

Футуристичный Азизи

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Фото: группа Азизи Гибсона / vk.com/azizigibsonphc

В 2010 году после вылета из колледжа Азизи Гибсон случайно встретил в спортзале Flying Lotus и передал ему свой первый микстейп. Flying Lotus заинтересовался Азизи и предложил сотрудничество. Спустя несколько выступлений с ним Гибсон подписал контракт с Brainfeeder.

Музыка Азизи иллюстрирует нам вечеринки, отношения и дружбу сквозь своеобразную футуристическую манеру исполнения. «Я с легкостью могу сочинять клубные хиты. Но я не хочу этим заниматься сейчас. Я хочу в корне изменить радио-хип-хоп, вывести нас на коммерческую орбиту», — объясняет свою манеру Гибсон.

Что: концерт Азизи Гибсона
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 10 апреля в 20:00
Сколько: от 1200 рублей, билеты здесь

В Екатеринбурге у гостя из Баку забрали табак, который он вез друзьям
Таможенники оставили пассажиру разрешенные правилами 250 граммов.

Бристольский волшебник

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Фото: afisha.yandex.ru

Иностранные газеты называют его «Дорианом Грэем британской клубной сцены» и «бристольским волшебником». Он собирает полные танцполы клубов от Токио до Чикаго, определяет музыкальную политику одного из ключевых хаус-лейблов современности Anjunadeep и эволюционирует на протяжении десятилетий, сохраняя при этом чувственность и жизненный восторг. Встречайте, Джоди Вистернофф.

Что: концерт Джоди Вистерноффа
Где: Дом Печати (проспект Ленина, 49)
Когда: 12 апреля в 23:00
Сколько: от 500 рублей, билеты по ссылке

Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.

Skillet

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Фото: группа Skillet / vk.com/skillet

На счету группы Skillet девять полноформатных альбомов и 11 миллионов копий дисков. Коллектив не раз номинировали на премии Grammy, Dove Awards, WMA и BMI. С 1996 года Skillet не раз менял свое музыкальное звучание: от пост-гранжа до индастриал-металла — и все равно остались любимцами фанатов. В 2016 году музыканты выпустили свой девятый студийный альбом «Unleashed». Он сразу ворвался на вершины чартов Billboard. Сингл с этого альбома «Feel Invincible» получил золотой статус. Услышать эту песню и другие хиты вы сможете в Теле-клубе.

Что: концерт Skillet
Где: Теле-клуб (ул. Карьерная, 16)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 2500 рублей, купить можно только в кассе Теле-клуба на Ленина, 41

Екатеринбургские хостелы требуют самую высокую плату в России
Средняя цена за ночевку в уральской столице составляет 570 рублей.

Грузинский балет

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Фото предоставлено организаторами

Национальный балет Грузии разбудит в екатеринбуржцах огонь. В каждом жесте и взмахе кинжала зрители увидят потрясающую грацию, отточенную технику и великолепие грузинского танца. Яркое и самобытное шоу поможет вам прикоснутся к иной танцевальной культуре, оценить живописные костюмы, декорации и ощутить внутри себя бурлящую кровь.

Что: выступление Национального балета Грузии с программой The Fire of Georgia
Где: Дворец молодежи (проспект Ленина, 1)
Когда: 14 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3500 рублей, билеты по ссылке

Парижская декорация
Станет ли Екатеринбург столицей побежденного СПИДа?

В календарик запишите, пожалуйста!

День танца

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Фото: Вадим Балакин / vk.com/provincial_dances

В Екатеринбурге отметят Международный день танца, который состоится 29 апреля. Праздник утвердило ЮНЕСКО в 1982 году. В уральской столице за популяризацию этого дня взялся коллектив театра «Провинциальные танцы». Пилотный проект организовали в апреле прошлого года. Тогда в кинотеатре «Колизей» организовали бесплатные кинопоказы и лекции о современном танце, впервые состоялся крамп-баттл между танцовщиками современного танца и представителями крамп-мувмента SVX96, на городских мульти-медиа экранах демонстрировали короткие данс-видео.

В 2019 году акцию поддержала администрация Екатеринбурга, поэтому мероприятия пройдут в общегородском формате. Подробное расписание появится позднее.

Что: Международный день танца
Где: пока неизвестно
Когда: 29 апреля
Сколько: бесплатно

Прощаемся с вами до следующей пятницы!

Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
Аэропорт получил премию международного агентства Skytrax. 
Афиша не для всех
Каждую пятницу ЕТВ составляет самое субъективное на свете расписание городских тусовок и движух, на которые надо попасть в обязательном порядке.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Афиша не для всех, ККТ "Космос", Дворец молодежи, Телеклуб, Дом Печати, ТЮЗ, концерт, театр, спектакль, вечеринка, афиша
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