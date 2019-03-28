У кенгуру Клайда родились двое детей в зоопарке Екатеринбурга

В Екатеринбургском зоопарке появились сразу два детеныша кенгуру. Отец у них один — пожилой Клайд, который прибыл из Германии десять лет назад. А вот матери разные: молодая Аврора и Бонни (ровесница Клайда). Кенгурята рождаются совсем маленькими и сразу забираются в сумку. Там они в течение четырех месяцев питаются молоком матери. Днем рождения в зоопарке решили считать день выхода из сумки. Малыши уже путешествуют по вольеру и начинают пробовать взрослую пищу.