У кенгуру Клайда родились двое детей в зоопарке Екатеринбурга
11:31, 28 Март 2019
Днем рождения малышей решили считать момент выхода из сумки.
В Екатеринбургском зоопарке появились сразу два детеныша кенгуру. Отец у них один — пожилой Клайд, который прибыл из Германии десять лет назад. А вот матери разные: молодая Аврора и Бонни (ровесница Клайда). Кенгурята рождаются совсем маленькими и сразу забираются в сумку. Там они в течение четырех месяцев питаются молоком матери. Днем рождения в зоопарке решили считать день выхода из сумки. Малыши уже путешествуют по вольеру и начинают пробовать взрослую пищу.
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В зоопарке также родился жеребенок Яшка. Его мать — американская миниатюрная лошадка. Малыш пегой масти имеет интересную особенность: его глаза разного цвета. Один — небесно-голубой, второй — карий. Сейчас он красуется перед посетителями вместе с родителями Оскаром и Аризоной.
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