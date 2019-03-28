«Дамбо»: уши на миллион
19:15, 28 Март 2019
Взгляд Тима Бертона на диснеевскую классику про страдания слоненка в цирке.
Вы помните, чем заканчивается классический мультфильм студии Disney про слоненка с большими ушами? Импресарио Дамбо подписывает контракт с Голливудом, а его уши страхуют на миллион рублей. Через 78 лет после выхода мультфильма, чудо-слон и снова добрался до больших экранов. Ремейк снял режиссер Тим Бертон, известный готической адаптацией «Алисы в стране чудес». Хотя в случае с Дамбо он сохранил большую часть оригинального сюжета.
Действие фильма, как и в диснеевской классике, происходит в цирке. В 1919 году в лагерь артистов возвращается дрессировщик лошадей (Колин Фарелл), который потерял на войне руку. За время его отсутствия жена умерла от «испанки», а всех его лошадей продали. Циркача встречают двое детей и разоренная труппа. Чтобы выйти из кризиса, владелец цирка покупает слониху мисс Джамбо, с которой планирует поставить финальный номер. Вскоре прилетают аисты и рождается маленький слоненок.
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Фото: кадр из фильма
В новой версии страданиям Дамбо и его матери отводят не так много времени. В старом мультфильме слоненку сильно доставалось от сородичей. «Ребенка с такими ушами может любить только мать», — говорили злые слонихи и отказывались есть с ними из одной кормушки. В версии Тима Бертона уши малыша шокируют циркачей, но они считают слоненка забавным. За весь фильм возникает лишь три отрицательных персонажа. И все они получают по заслугам по воле кармы, а не из-за мести обиженного слоника.
Дрессировкой ушастого Дамбо занимаются дети Милли и Джо, выросшие в цирке. Они сразу понимают, что малыш умеет летать (в мультфильме птицы обучают Дамбо уже в финале). Однако первое выступление оказывается провальным: зрители кричат, что уши ненастоящие, а миссис Джамбо бежит на защиту своего детеныша. Гости цирка спасаются бегством а маму слоненка сажают в тот самый фургон c табличкой «Mad Elephant». Слониху продают, чтобы покрыть убытки, а из Дамбо делают клоуна.
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Фото: кадр из фильма
Дети, которые тоже остались без матери, хотят вернуть мисс Джамбо и помогают слоненку взлететь на глазах у зрителей. Фото печатают в газете и о цирке узнает весь мир. На этом моменте классическая история условно заканчивается, и Тим Бертон дает волю своей сумасшедшей фантазии. Сделать переход плавным у режиссера не вышло. Он переместил вех действующих персонажей в парк развлечений, напоминающий завод Вилли Вонки и добавил еще ряд второстепенных персонажей. Но по-настоящему запомнится зрителю только один — чудесно нарисованный слоник с голубыми глазами.
Люди в фильме получились довольно странными: безэмоциональная девочка, мальчик, который нужен исключительно для картинки, дрессировщик, который со всеми соглашается и гимнастка, готовая сломать себе шею ради одобрения покровителя. Единственным человеком, который вызывает какую-то эмоцию, становится хозяин цирка Марк Медичи в исполнении Дени де Вито. Он единственный, кто изменится к концу фильма.
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Фото: кадр из фильма
Цирк в новом «Дамбо» называют страной грез, где возможно все: живые мыльные пузыри, русалки и даже летающие слоны. Это волшебство слепит зрителя в время просмотра, иногда даже пробивает на слезы. Единственный минус — затянутость сюжета. Но это легко пережить, если смотреть на летающего слоненка, который выглядит совсем как живой.
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