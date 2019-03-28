«Дамбо»: уши на миллион 

Вы помните , чем заканчивается классический мультфильм студии Disney про слоненка с большими ушами? Импресарио Дамбо подписывает контракт с Голливудом , а его уши страхуют на миллион рублей. Через 78 лет после выхода мультфильма , чудо-слон и снова добрался до больших экранов. Ремейк снял режиссер Тим Бертон , известный готической адаптацией « Алисы в стране чудес». Хотя в случае с Дамбо он сохранил большую часть оригинального сюжета.



