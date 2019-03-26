Лиза Монеточка проведет концерты, которые отменила осенью

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Иркутск? Хабаровск... Владивосток! Нижний Новгород?! Ярославль!!! Мы были разлучены долгие месяцы, но справедливость восторжествовала и я УЖАСНО рада пригласить вас на концерты этой весной! Воссоединимся же по ссылочке в био 🧤