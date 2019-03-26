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Лиза Монеточка проведет концерты, которые отменила осенью

08:10, 26 Март 2019
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Фото: ЕТВ
Фанаты екатеринбургской певицы из Владивостока и Иркутска услышат любимые песни в апреле 2019 года.
Лиза Монеточка объявила о второй части тура с альбомом «Каждый раз» — концерты пройдут в апреле и мае. В списке городов, который указан на ее официальном сайте, появились Владивосток, Иркутск и Хабаровск. Там выступления должны были пройти еще осенью, но в середине октября Лиза отменила их, так как вынуждена была лечь в больницу из-за потерянного голоса.

Также дополнительные концерты пройдут в Нижнем Новгороде (28 апреля) и Ярославле (18 мая). Билеты на все выступления стоят одинаково — от 1500 до 3500 рублей.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Развлечения, концерт, музыка, монеточка, Екатеринбург
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