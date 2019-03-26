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Хоккеист «Автомобилиста» Голышев отказался от НХЛ ради семьи

16:40, 26 Март 2019
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Фото: страница Анатолия Голышева в соцсетях
Звездный нападающий ведет переговоры с екатеринбургским клубом о новом контракте.
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев продолжит карьеру в Екатеринбурге. Игрок отказался от переезда за океан — в Национальную хоккейную лигу. Сейчас Голышев договаривается с «Автомобилистом» о новом контракте.

«Я не собираюсь ехать в НХЛ ни сейчас, ни после сезона. Мы ведем переговоры с Автомобилистом“. Они на решающей стадии, и скоро появятся какие-то новости. Почему не поеду в НХЛ? У меня семья, появился второй ребенок, и мне кажется, будет лучше, если я останусь в КХЛ», — заявил Анатолий Голышев «Спорт-Экспрессу».

В сезоне-2018/19 нападающий «Автомобилиста» набрал 45 очков в 63 матчах. Хоккеист был выбран клубом НХЛ «Айлендерс» на драфте-2016 под 95-м номером. Анатолий Голышев также сообщил «СЭ», что его вызвали в сборную России.

22 марта «Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина. Екатеринбуржцы уступили уфимкому «Салавату Юлаеву».

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, хоккей, ХК Автомобилист
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