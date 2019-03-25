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Волейбольная «Уралочка» вышла в плей-офф российской Суперлиги

09:51, 25 Март 2019
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Фото: пресс-служба «Уралочки»
Последним пораженным соперником стал «Динамо-Метар» из Челябинска.

Волейбольный клуб «Уралочка» занял четвертое место в регулярном чемпионате, одержав 16 побед и набрав 47 очков. Последним соперником екатеринбургских спортсменок стал «Динамо-Метар» из Челябинска. Наши волейболистки одержали победу в трех партиях.

«Уралочка» создала комфортное преимущество в три очка уже в середине первого раунда. К концу сета оно только увеличилось — 25:18. Второй раунд начался с удачной подачи Татьяны Романовой — взяли четыре очка, и закончился уверенной победой «Уралочки». В третьем сете челябинские волейболистки внезапно вырвались вперед. В конце раунда «Уралочка» все же сравняла счет и опередила соперника на два очка.

Теперь екатеринбургскую команду ждут игры плей-офф. Соперником в первом туре станет «Заречье-Одинцово» из Подмосковья.

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Как «Реальные пацаны» на ТНТ вернули уральскому городу первенство в соперничестве с Екатеринбургом.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, "Уралочка", волейбол, спорт, Екатеринбург
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