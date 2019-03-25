Волейбольная «Уралочка» вышла в плей-офф российской Суперлиги

Волейбольный клуб «Уралочка» занял четвертое место в регулярном чемпионате, одержав 16 побед и набрав 47 очков. Последним соперником екатеринбургских спортсменок стал «Динамо-Метар» из Челябинска. Наши волейболистки одержали победу в трех партиях.

«Уралочка» создала комфортное преимущество в три очка уже в середине первого раунда. К концу сета оно только увеличилось — 25:18. Второй раунд начался с удачной подачи Татьяны Романовой — взяли четыре очка, и закончился уверенной победой «Уралочки». В третьем сете челябинские волейболистки внезапно вырвались вперед. В конце раунда «Уралочка» все же сравняла счет и опередила соперника на два очка.

Теперь екатеринбургскую команду ждут игры плей-офф. Соперником в первом туре станет «Заречье-Одинцово» из Подмосковья.