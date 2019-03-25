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В Екатеринбурге Яндекс распродает билеты в театр со скидкой до 50%

18:40, 25 Март 2019
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Фото: pixabay
Акция продлится до 29 марта.

Яндекс.Афиша объявила о распродаже билетов в российские театры со скидкой от 10 до 90%. Акцию организовали к Международному дню театра, который пройдет 27 марта. Распродажа билетов продлится до пятницы, 29 марта.

«Мы проводим акцию такого масштаба раз в год и она привлекает внимание десятков тысяч зрителей, не только опытных театралов, но и более широкую аудиторию. Нам приятно видеть, как в театр идут зрители, которые давно не были на спектаклях и благодаря таким мероприятиям они открывают для себя новый мир», — прокомментировала мероприятие руководитель сервиса Светлана Перловская.

Кроме театра Вахтангова, Акимова, Маяковского, Комиссаржевской, мастерской Петра Фоменко, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в список попали досуговые учреждения Екатеринбурга. Среди них Театр юного зрителя, Дворец молодежи, ККТ «Космос», Дом писателя, ДК «Железнодорожников». Самая большая скидка — 50%. Посмотреть все акции в Екатеринбурге можно здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, скидки, театр, билеты, Яндекс, Екатеринбург
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