В Екатеринбурге Яндекс распродает билеты в театр со скидкой до 50%

Яндекс.Афиша объявила о распродаже билетов в российские театры со скидкой от 10 до 90%. Акцию организовали к Международному дню театра, который пройдет 27 марта. Распродажа билетов продлится до пятницы, 29 марта.

«Мы проводим акцию такого масштаба раз в год и она привлекает внимание десятков тысяч зрителей, не только опытных театралов, но и более широкую аудиторию. Нам приятно видеть, как в театр идут зрители, которые давно не были на спектаклях и благодаря таким мероприятиям они открывают для себя новый мир», — прокомментировала мероприятие руководитель сервиса Светлана Перловская.

Кроме театра Вахтангова, Акимова, Маяковского, Комиссаржевской, мастерской Петра Фоменко, которые находятся в Москве и Санкт-Петербурге, в список попали досуговые учреждения Екатеринбурга. Среди них Театр юного зрителя, Дворец молодежи, ККТ «Космос», Дом писателя, ДК «Железнодорожников». Самая большая скидка — 50%. Посмотреть все акции в Екатеринбурге можно здесь.