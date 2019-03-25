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Слава ПТРК нарисовал черепашек-ниндзя в стиле сериала «Бригада»

16:11, 25 Март 2019
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Фото: Street Art Hunter
Работа стала частью серии «Детство перед телевизором».

Екатеринбургский художник Слава ПТРК нарисовал черепашек-ниндзя в стиле сериала «Бригада», сообщает телеграм-канал Street Art Hunter. Работа стала первой из серии «Детство перед телевизором». Персонажи легендарного мультфильма стоят в тех же позах, что и герои «Бригады» на постере к сериалу. Вместо жены Белого на картине красуется рыжеволосая подруга черепашек, репортер Шестого канала — Эйприл О’Нил. Если вы хотите посмотреть работу Славы ПТРК, отправляйтесь на Уралмаш. Рисунок появился на трансформаторной будке на Орджоникидзе, 12.

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Напомним, рисунок с черепашками-ниндзя не первая работа уличного художника Славы ПТРК. В 2016 году он сделал табличку на въезде в Екатеринбург на Полевском тракте, переименовав уральскую столицу в Грязьбург. Также он отреставрировал граффити Ромы Инк, который нарисовал на набережной портрет вокалиста Linkin Park Честера Беннингтона.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, уличное искусство, художники, рисунки, граффити, Екатеринбург, Слава PTRK
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