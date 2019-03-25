Екатеринбургский художник Слава ПТРК нарисовал черепашек-ниндзя в стиле сериала «Бригада», сообщает телеграм-канал Street Art Hunter. Работа стала первой из серии «Детство перед телевизором». Персонажи легендарного мультфильма стоят в тех же позах, что и герои «Бригады» на постере к сериалу. Вместо жены Белого на картине красуется рыжеволосая подруга черепашек, репортер Шестого канала — Эйприл О’Нил. Если вы хотите посмотреть работу Славы ПТРК, отправляйтесь на Уралмаш. Рисунок появился на трансформаторной будке на Орджоникидзе, 12.