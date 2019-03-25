РМК и Adidas выпустили коллекцию кроссовок за 25 тысяч





Кроссовки начали продавать 23 марта. Изначально в шоуруме Академии единоборств РМК было 65 пар , но на сегодня осталось лишь шесть кроссовок. В ближайшее время бренд не планирует заказывать новую партию обуви.

Екатеринбургский бренд одежды RCC Sport выпустил совместную коллекцию кроссовок с Adidas. Обувь из лимитированной версии Yeezy Boost& RCC Sport стоит 25 тысяч рублей.