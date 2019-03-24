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«Автомобилист» остался без вратаря Якоба Коваржа

10:09, 24 Март 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
30-летний чех, играющий на екатеринбургский хоккейный клуб с 2013 года, попрощался с командой.
Новость, наверняка расстроившая болельщиков «Автомобилист», пришла из соцсетей. На своей странице в Instagram Якоб Коварж написал «Прощай, „Авто“, ты навсегда в моем сердце!» и пояснил, что следующий контракт он может заключить с другим хоккейным клубом, «переговоры об этом идут».
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Сейчас, когда хоккейный сезон закончился насупило затишье. Официальной информации об уходе Коваржа из «Автомобилиста» пока нет. Скорее всего, это просто декларация о намерениях.

«Еще непонятно, вернусь ли в Автомобилист“. Но это не значит, что я не могу договориться о новом контракте, переговоры идут. Есть и другие варианты, посмотрим», — цитирует Якоба Ковража «Матч ТВ».

Известно, что контракт чеха с екатеринбургским клубом истекает 30 апреля. А вот будет он его продлевать или нет — большой вопрос. В любом случае данные о трансфертах игроков и контрактах появятся только в мае.

За 50 игр нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги Якуб Коварж отразил 93,9% бросков, пропустив только 88 шайб. А в девяти матчах плей-офф хоккеист пропустил 17 шайб, отбив 92,7% всех атак по воротам «Авто».

Напомним, на днях хоккейный клуб «Автомобилист» покинул Кубок Гагарина, проиграв «Салавату Юлаеву».

Авторы:
Семен Чирков
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей
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