«Автомобилист» остался без вратаря Якоба Коваржа
Сейчас, когда хоккейный сезон закончился насупило затишье. Официальной информации об уходе Коваржа из «Автомобилиста» пока нет. Скорее всего, это просто декларация о намерениях.
«Еще непонятно, вернусь ли в „Автомобилист“. Но это не значит, что я не могу договориться о новом контракте, переговоры идут. Есть и другие варианты, посмотрим», — цитирует Якоба Ковража «Матч ТВ».
Известно, что контракт чеха с екатеринбургским клубом истекает 30 апреля. А вот будет он его продлевать или нет — большой вопрос. В любом случае данные о трансфертах игроков и контрактах появятся только в мае.
За 50 игр нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги Якуб Коварж отразил 93,9% бросков, пропустив только 88 шайб. А в девяти матчах плей-офф хоккеист пропустил 17 шайб, отбив 92,7% всех атак по воротам «Авто».
Напомним, на днях хоккейный клуб «Автомобилист» покинул Кубок Гагарина, проиграв «Салавату Юлаеву».