«Автомобилист» остался без вратаря Якоба Коваржа

Сейчас, когда хоккейный сезон закончился насупило затишье. Официальной информации об уходе Коваржа из «Автомобилиста» пока нет. Скорее всего, это просто декларация о намерениях.

«Еще непонятно, вернусь ли в „Автомобилист“. Но это не значит, что я не могу договориться о новом контракте, переговоры идут. Есть и другие варианты, посмотрим», — цитирует Якоба Ковража «Матч ТВ».

Известно, что контракт чеха с екатеринбургским клубом истекает 30 апреля. А вот будет он его продлевать или нет — большой вопрос. В любом случае данные о трансфертах игроков и контрактах появятся только в мае.