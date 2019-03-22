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В зоопарке Екатеринбурга родился американский жеребенок

13:50, 22 Март 2019
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Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Детеныша назвали Яшкой. У него разноцветные глаза.

Жеребенок американской лошади родился в екатеринбургском зоопарке 20 февраля. Спустя месяц фотографии миниатюрного детеныша показали всем. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе питомника, жеребенка назвали Яшкой. Он пегой масти, как и родители Оскар и Аризона. Глаза у Яшки разного цвета: один — небесно-голубой, второй — карий.

Малыш очень подвижный и игривый. Каждый день с 13 до 14 часов жеребенок гуляет на участке контактной площадки зоопарка вместе с мамой. Приходите посмотреть на него. А пока полюбуйтесь на Яшку на фотографиях.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, жеребенок, лошадь, зоопарк, животные
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