В зоопарке Екатеринбурга родился американский жеребенок
13:50, 22 Март 2019
Детеныша назвали Яшкой. У него разноцветные глаза.
Жеребенок американской лошади родился в екатеринбургском зоопарке 20 февраля. Спустя месяц фотографии миниатюрного детеныша показали всем. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе питомника, жеребенка назвали Яшкой. Он пегой масти, как и родители Оскар и Аризона. Глаза у Яшки разного цвета: один — небесно-голубой, второй — карий.
Малыш очень подвижный и игривый. Каждый день с 13 до 14 часов жеребенок гуляет на участке контактной площадки зоопарка вместе с мамой. Приходите посмотреть на него. А пока полюбуйтесь на Яшку на фотографиях.
«Я выбью из тебя эту дурь!»
Кричат, дерутся и приглашают священника — как реагируют уральские родители на признания ЛГБТ-детей.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Мама-жена-бабушка. Любимая женщина Леонида Парфенова. Кулинар и журнал
Юлия Макарова. «Моя первая большая роль!».
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.