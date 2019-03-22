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Екатеринбуржец увековечил Глацких и телебашню на футболках

13:24, 22 Март 2019
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Фото: Владимир Бабицкий
Владимир Бабицкий сказал, что у города есть свои большие символы и маленькие анекдоты, локальные мемы, которые вдохновляют на дизайнерские решения.

Екатеринбуржец Владимир Бабицкий начал выпускать футболки, посвященные Екатеринбургу. Одну из них он посвятил снесенной телебашне. Футболку сопровождает надпись «Ёбург sity of freedom».Также среди товаров есть одежда с надписями «Ёбург», «Грязьбург in your soul», а также скандальная фраза экс-чиновницы Ольги Глацких в чуть-чуть измененном варианте «Государство не просило нас рожать!».

«У каждого города есть свои большие символы и маленькие анекдоты, локальные мемы, дающие почву для вдохновения. Часть имеет историческую основу, другая рождается прямо сейчас — в свежих ляпах речей известных персонажей. Ничего в моих картинках не придумано из воздуха, все так или иначе является отражением происходящего вокруг», — объяснил свой порыв Владимир Бабицкий.

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О снесенной телебашне мужчина сказал: «Башня — один из самых значительных символов города, увы, утраченный ныне. Я смотрел на растущий гриб“ в 80-х, ползал по ней в конце 90-х, любовался ею в двухтысячных, с воодушевлением воспринимал новости о проектах достройки в десятых годах. Принт, который сейчас печатается на футболках (силуэт расколотого основания взорванной башни с надписью Ёбург — город свободы“) — горькая ирония».

Футболки из коллекции Владимира стоят от 890 до 1190 рублей. По его словам, со временем принтов станет больше. «В коллекции сувениров будут не только остросоциальные мотивы, в работе несколько эскизов с простым понятным юмором», — добавил екатеринбуржец.

Напомним, в Екатеринбурге также работает дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, которые радует горожан авторскими значками. Он тоже увековечил телебашню в одной из своих работ.

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Падение башни
Телебашню приговорили к сносу. Ее еще называют символом и стержнем, трубой и зоной отчуждения. Но скоро она станет ничем… А мы долго будем спорить: надо ли было делать Екатеринбург безбашенным.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, Падение башни, Казус Глацких, дизайнеры, одежда, футболки, Екатеринбург, башня
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