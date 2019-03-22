Екатеринбуржец увековечил Глацких и телебашню на футболках
Екатеринбуржец Владимир Бабицкий начал выпускать футболки, посвященные Екатеринбургу. Одну из них он посвятил снесенной телебашне. Футболку сопровождает надпись «Ёбург sity of freedom».Также среди товаров есть одежда с надписями «Ёбург», «Грязьбург in your soul», а также скандальная фраза экс-чиновницы Ольги Глацких в чуть-чуть измененном варианте «Государство не просило нас рожать!».
«У каждого города есть свои большие символы и маленькие анекдоты, локальные мемы, дающие почву для вдохновения. Часть имеет историческую основу, другая рождается прямо сейчас — в свежих ляпах речей известных персонажей. Ничего в моих картинках не придумано из воздуха, все так или иначе является отражением происходящего вокруг», — объяснил свой порыв Владимир Бабицкий.
О снесенной телебашне мужчина сказал: «Башня — один из самых значительных символов города, увы, утраченный ныне. Я смотрел на растущий „гриб“ в 80-х, ползал по ней в конце 90-х, любовался ею в двухтысячных, с воодушевлением воспринимал новости о проектах достройки в десятых годах. Принт, который сейчас печатается на футболках (силуэт расколотого основания взорванной башни с надписью „Ёбург — город свободы“) — горькая ирония».
Футболки из коллекции Владимира стоят от 890 до 1190 рублей. По его словам, со временем принтов станет больше. «В коллекции сувениров будут не только остросоциальные мотивы, в работе несколько эскизов с простым понятным юмором», — добавил екатеринбуржец.
Напомним, в Екатеринбурге также работает дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, которые радует горожан авторскими значками. Он тоже увековечил телебашню в одной из своих работ.