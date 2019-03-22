Екатеринбуржец увековечил Глацких и телебашню на футболках

О снесенной телебашне мужчина сказал: «Башня — один из самых значительных символов города, увы, утраченный ныне. Я смотрел на растущий „гриб“ в 80-х, ползал по ней в конце 90-х, любовался ею в двухтысячных, с воодушевлением воспринимал новости о проектах достройки в десятых годах. Принт, который сейчас печатается на футболках (силуэт расколотого основания взорванной башни с надписью „Ёбург — город свободы“) — горькая ирония».

Футболки из коллекции Владимира стоят от 890 до 1190 рублей. По его словам, со временем принтов станет больше. «В коллекции сувениров будут не только остросоциальные мотивы, в работе несколько эскизов с простым понятным юмором», — добавил екатеринбуржец.

Напомним, в Екатеринбурге также работает дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов, которые радует горожан авторскими значками. Он тоже увековечил телебашню в одной из своих работ.