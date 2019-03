Екатеринбуржец увековечил Глацких и телебашню на футболках

Екатеринбуржец Владимир Бабицкий начал выпускать футболки, посвященные Екатеринбургу. Одну из них он посвятил снесенной телебашне. Футболку сопровождает надпись «Ёбург sity of freedom».Также среди товаров есть одежда с надписями «Ёбург», «Грязьбург in your soul», а также скандальная фраза экс-чиновницы Ольги Глацких в чуть-чуть измененном варианте «Государство не просило нас рожать!».

«У каждого города есть свои большие символы и маленькие анекдоты, локальные мемы, дающие почву для вдохновения. Часть имеет историческую основу, другая рождается прямо сейчас — в свежих ляпах речей известных персонажей. Ничего в моих картинках не придумано из воздуха, все так или иначе является отражением происходящего вокруг», — объяснил свой порыв Владимир Бабицкий.