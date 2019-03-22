Проект ЕТВ победил во всероссийском конкурсе «Панацея»

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, кто смог раз и навсегда избавиться от наркотической зависимости. Гости программы — лучшие эксперты из числа врачей-наркологов , правоохранителей , общественных деятелей , педагогов , родительского сообщества , правозащитников и реабилитологов. Проект « Переломка» — это истории успеха и исповеди техкто смог раз и навсегда избавиться от наркотической зависимости. Гости программы — лучшие эксперты из числа врачей-наркологовправоохранителейобщественных деятелейпедагоговродительского сообществаправозащитников и реабилитологов.





Кроме того , ЕТВ занял третье место в той же номинации , но с другим проектом — « ВИЧ. Личное». Жюри оценило талантливое воплощение концепции журналистики сопричастности.





Среди целей конкурса « Панацея» — привлечь внимание общественности к проблемам здравоохранения и создать ценностные ориентиры для молодежи. Конкурс пользуется большой популярностью: так , на « Панацею–2018» прислали более 4000 материалов из 89 регионов России.

Проект телеканала ЕТВ победил во Всероссийском конкурсе региональных СМИПанацея». ПрограммаПереломка» стала лучшей в номинацииНет социальным проблемам». Жюри отметило высокий профессионализмтворческие поиски и компетентное освещение социальной тематики. Ведущей программы является Оксана Маклакова.