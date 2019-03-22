Проект ЕТВ победил во всероссийском конкурсе «Панацея»
16:24, 22 Март 2019
Жюри оценило высокий профессионализм нашей редакции.
Проект телеканала ЕТВ победил во Всероссийском конкурсе региональных СМИ «Панацея». Программа «Переломка» стала лучшей в номинации «Нет социальным проблемам». Жюри отметило высокий профессионализм, творческие поиски и компетентное освещение социальной тематики. Ведущей программы является Оксана Маклакова.
Проект «Переломка» — это истории успеха и исповеди тех, кто смог раз и навсегда избавиться от наркотической зависимости. Гости программы — лучшие эксперты из числа врачей-наркологов, правоохранителей, общественных деятелей, педагогов, родительского сообщества, правозащитников и реабилитологов.
Кроме того, ЕТВ занял третье место в той же номинации, но с другим проектом — «ВИЧ. Личное». Жюри оценило талантливое воплощение концепции журналистики сопричастности.
Среди целей конкурса «Панацея» — привлечь внимание общественности к проблемам здравоохранения и создать ценностные ориентиры для молодежи. Конкурс пользуется большой популярностью: так, на «Панацею–2018» прислали более 4000 материалов из 89 регионов России.
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