«Давайте опустимся на землю»: «Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина

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Игра у « Автомобилиста» вновь не задалась с самого начала: к 5-й минуте подопечные Андрея Мартемьянова горели со счетом 0:2. От такого нокдауна в дебюте встречи екатерибуржцы так и не оправились. Первую и единственную шайбу в матче они забросили ближе к концу матчу , а до этого еще успели пропустить дважды. Как и в предыдущей встрече серии, « Автомобилист» перебросал « Салават», но все оказалось бестолку.

Хоккейный клубАвтомобилист» покидает Кубок Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии конференцииВосток» победу одержалСалават Юлаев». Уфимцы расправились с екатеринбуржцами со счетом 4:1чтокстатисоответствует итоговому соотношению в серии). Единственную шайбу в составе хозяев Евгений Чесалин.