«Давайте опустимся на землю»: «Автомобилист» вылетел из Кубка Гагарина
22:37, 22 Март 2019
Перед началом сезона президент клуба Андрей Козицын надеялся, что команда пройдет в финал Восточной конференции. Но на пути встал «Салават Юлаев».
Хоккейный клуб «Автомобилист» покидает Кубок Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии конференции «Восток» победу одержал «Салават Юлаев». Уфимцы расправились с екатеринбуржцами со счетом 4:1 (что, кстати, соответствует итоговому соотношению в серии). Единственную шайбу в составе хозяев Евгений Чесалин.
Игра у «Автомобилиста» вновь не задалась с самого начала: к 5-й минуте подопечные Андрея Мартемьянова горели со счетом 0:2. От такого нокдауна в дебюте встречи екатерибуржцы так и не оправились. Первую и единственную шайбу в матче они забросили ближе к концу матчу, а до этого еще успели пропустить дважды. Как и в предыдущей встрече серии, «Автомобилист» перебросал «Салават», но все оказалось бестолку.
На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поблагодарил команду за игру и болельщиков за горячую поддержку по ходу сезона. По словам Мартемьянова, «Салават Юлаев» сыграл очень организованно, а вратарь уфимцев показал блестящий хоккей.
«В „Салавате“ команда устоявшаяся, состав стабильный. Мы своим тренерским штабом пришли и знали одного Литовченко. За один сезон сложно команду сделать. Тем более, когда уровень морального напряжения достигает апогея… Не все оказались к этому готовы: многие ребята за десять лет выступления в лиге в плей-офф играют впервые… Заняли первое место в лиге — всем уже Кубок Гагарина грезится. Все-таки давайте немножко на землю опустимся. Москва не сразу строилась», — рассудил главный тренер «Автомобилиста».
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Хоккеистов «Автомобилиста» также поблагодарил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Это был крутой сезон! Мы впервые в истории выиграла восточную конференцию КХЛ. Все главные победы еще впереди», — написал глава региона в Instagram.
Перед стартом сезона президент «Автомобилиста» Андрей Козицын ставил амбициозную задачу перед клубом на сезоне — попасть в финал КХЛ. «Пожелание на новый сезон: чтобы мы сыграли лучше, чем в прошлом. Хотелось бы попасть в финал нашей Лиги. А дальше побороться и за победу. Команда стала лучше, увереннее», — говорил Козицын. В любо случае, «Автомобилист» провел лучший сезон в истории: команда впервые выиграла регулярный чемпионат и прошла дальше первого раунда плей-офф.
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