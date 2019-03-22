Афиша не для всех: изучаем маркетинг и пляшем под стихи

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Но редакция ЕТВ считает , что для идеального настроения вам мало чудесной погоды. Пожалуй , новые знакомства , смена обстановки и музыка помогут создать нужную атмосферу. Поэтому ловите очередную подборку мероприятий , которые стоит посетить.

Когда на улице веснавнутри все трепещет. Хочется отбросить в сторону дела и пойти на улицу. Свежий воздухсухой асфальтно пока не везде!), поющие птицы. А скоро еще зелень начнет пробиваться. И станет совсем радостно и хорошо.