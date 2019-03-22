Афиша не для всех: изучаем маркетинг и пляшем под стихи
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Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Алессандро Сафина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1500-5500 рублей, билеты здесь
Энергия прикосновений
Фото предоставлено организаторами
Немецкий хореограф Маура Моралес приедет в Екатеринбург второй раз, чтобы поставить с театром «Провинциальные танцы» спектакль From Skin To Skin [«От кожи к коже», русское название «Кожа» — прим. ЕТВ]. Актеры и авторы спектакля покажут зрителям, что телесный контакт и прикосновения несут энергию и выражают важные эмоции, которым в наше время не придают особого значения.
Постановка исследует значение жестов и их эмоциональные и физические аспекты. Проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Гете-института в Москве.
Что: спектакль From Skin To Skin
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 марта и 9 апреля в 19:00
Сколько: 1500-2000 рублей, билеты по ссылке
Хитрости рекламы
Фото предоставлено организаторами
На площадке Ельцин Центра эксперты поделятся секретами производства видеорекламы. Они расскажут жителям и гостям уральской столицы о серых кардиналах съемочной площадки, приемах воздействия на зрителей, немыслимом бюджете и поиске себя профессии.
Мероприятие пройдет в поддержку рекламы «Молодые львы», которая проводится в рамках фестиваля Cannes lions Weekend. Тема фестиваля этого года — ремейк за 30 секунд. Вы можете создать новую версию любимого ролика, который должен занять всего 30 секунд чужого внимания. Отправляйте свои работы до 25 марта. Подробности о конкурсе здесь.
Что:
лекции про видеопродакшн
Где: Паблик Маркет в Ельцин центре (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 23 марта с 14 до 17 часов
Сколько: бесплатно, регистрация по ссылке
Вечеринка с поэзией
Фото: pixabay
Центр современной драматургии проведет «Нетипичную вечеринку с поэзией» в День поэзии. Вас ждут крутые современные аранжировки, запоминающиеся стихи уральских и не только поэтов. Но самое главное — это харизма актеров театра, которые заставят вас полюбить поэзию или проникнуться стихами еще сильнее.
Что:
нетипичная вечеринка с поэзией
Где: ЦСД (ул. Малышева, 145А, лит. Ф)
Когда: 23 марта в 19:30
Сколько: вход свободный по системе free donation (плати, сколько хочешь)
Юбилей Агутина
Фото предоставлено организаторами
Что: концерт Леонида Агутина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 24 марта в 19:00
Сколько: 2000-4800 рублей, билеты здесь
EMIN
Фото: группа EMIN'а / vk.com/eminlive
Что: концерт EMIN’а
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: 1400-5000 рублей, билеты здесь
Нежная исповедь
Фото: группа «Обе две» / vk.com/obe_dve
В Екатеринбург «Обе две» приедут с новой программой «План побега», шесть песен из которой слушатели уже могли найти на просторах интернета.
Что: концерт «Обе две»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 1)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты здесь
Девушка с укулеле
Фото предоставлено организаторами
«Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом, — говорит LP о новом альбоме. — В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей».
Что: концерт LP
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 28 марта в 19:00
Сколько: 2200-8500 рублей, билеты по ссылке
Темный лорд
Фото предоставлено организаторами
Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.
Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
Свободный «Дельфин»
Фото предоставлено организаторами
Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.
Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Деловая интуиция Хакамады
Фото предоставлено организаторами
В гостинице Hyatt Regency пройдет семинар Ирины Хакамады, на котором она расскажет о деловой интуиции. Как развить интуицию? Какие возможности она открывает? Почему интуиция важна? Об этом и многом другом Хакамада расскажет на встрече с екатеринбуржцами.
«Интуитивный метод познания мира не означает полного одиночества. Работает принцип Дао: чтобы добиться чего-то, начни с противоположного. Чтобы стать успешным среди людей, возьми паузу. Обратись к рациональному и придешь к иррациональному. Хочешь научиться полезному уединению, обратись к общению с интересными людьми. Хочешь быть интуитом, устань от практической логики», — говорит женщина-политик.
Что:
семинар Ирины Хакамады «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»
Где: Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8)
Когда: 29 марта в 19:00
Сколько: 2000-5000 рублей, билеты по ссылке
Щенки из Кингисеппа
Фото: группа «Щенки» / vk.com/shenkee
Группа «Щенки» родилась в Кингисеппе, городе с населением в 50 тысяч человек почти на границе с Эстонией. За музыку здесь отвечает Феликс Бондарев. Он делает ее похожей на пост-панк и хип-хоп. Сырой и нарочито однообразной, равномерной и качающей. Тексты пишет Максим Тесли. В них все: любовь, драки, боль. Ощущение, будто на грани нервного срыва.
Музыканты рассказывают, что были в Екатеринбурге много раз: «Впервые прилетели в декабре 15-го. Было холодно и мы много пили. Потом на фестиваль летом 16-го. Было жарко и мы много пили. А потом в рамках тура, и еще одного тура, и на Вилах играли в прошлом году». И вот теперь они снова вернутся и обещают, что будет горячо.
Что:
концерт группы «Щенки»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 30 марта в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты здесь
«Во поле березонька стояла»
Фото: pixabay
Ансамбль «Березка» создали в 1948 году. Первые представления коллектива Надежды Надеждиной под названием «Березка», «Русский фарфор», «Времена года» открыли новую страницу в русской хореографии. Визитной карточкой «Березки» стал хоровод «Во поле березонька» стояла. Он уже десятки лет завораживает зрителей своим плывущим шагом.
Нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова продолжает вместе с участницами радовать публику. Исполнения «Радуги», «Реченьки» и «Кружевницы» удивляют зрителей все той же колоритностью и изяществом, которые были у коллектива 70 лет назад.
Что:
выступление ансамбля «Березка»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 31 марта в 19:00
Сколько: 1200-3400 рублей, билеты по ссылке
Старший сын
Всем порой хочется найти теплый и родной уголок, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались создать такой мир, в котором можно скрыться от суеты и быть рядом с родными людьми.
Создатели спектакля рассказывают, что по сюжету молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит к любви. Посмотреть, к чему все приведет, зрителей приглашают во Дворец молодежи.
Что:
спектакль «Старший сын»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 2 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты по ссылке
Душа Зары
Фото: группа певицы / vk.com/zaraofficial
После выступления в Кремлевском дворце Зара спланировала тур по России с новой концертной программой «Душа». В программу войдут композиции прошлых лет: романсы, этнические композиции, эстрадные хиты. Специально ради нового тура дизайнеры создали уникальные декорации и визуальный ряд. Каждая композиция, которая вошла в программу, станет маленьким спектаклем, из которого каждый зритель сможет подчерпнуть что-то свое.
Что:
концерт Зары
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 800-2700 рублей, билеты здесь
История средневековых монахов
Фото предоставлено организаторами
Грузинский коллектив Gregorian Masters покажет в Екатеринбурге завораживающее шоу-концерт, во время которого зрители погрузятся в историю монахов Средневековья.
Вероятно, что после выступления вам захочется рвануть в путешествие по миру, сменить окружение или даже погрузиться в иную эпоху. А вы не сопротивляйтесь мистической красоте. Новые открытия — это всегда интересно.
Что:
выступление грузинского коллектива Gregorian Masters
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 5 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты здесь
В календарик запишите, пожалуйста!
Фото предоставлено организаторами
Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как«Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.
Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках«БеспринцЫпных чтений».
Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста. Срок подачи заявок — до 25 марта.
Что: «Открытые беспринцЫпные чтения»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля в 19:00
Сколько: 3500-6500 рублей, билеты по ссылке