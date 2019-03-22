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Афиша не для всех: изучаем маркетинг и пляшем под стихи

07:00, 22 Март 2019
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Фото: pixabay
ЕТВ подготовил свежую подборку событий для наших читателей.
Когда на улице весна, внутри все трепещет. Хочется отбросить в сторону дела и пойти на улицу. Свежий воздух, сухой асфальт (но пока не везде!), поющие птицы. А скоро еще зелень начнет пробиваться. И станет совсем радостно и хорошо.

Но редакция ЕТВ считает, что для идеального настроения вам мало чудесной погоды. Пожалуй, новые знакомства, смена обстановки и музыка помогут создать нужную атмосферу. Поэтому ловите очередную подборку мероприятий, которые стоит посетить.

Follow me to

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Фото предоставлено организаторами

Элегантный мужчина и экспериментатор в области оперной музыки Алессандро Сафина исполнит новую программу Follow me to, которая включает мировые хиты и новые песни в сопровождении симфонического оркестра. Слушатели смогут ощутить частичку Италии в каждой песне Алессандро и насладится его тенором, который Сафина называет «оперным роком».

Что: концерт Алессандро Сафина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 22 марта в 19:00
Сколько: 1500-5500 рублей, билеты здесь
Город и рифма. Ёбург или NY?
Поэты рифмуют улицы с площадями. Но можете ли вы различить: где про крепость-завод и остальное?

Энергия прикосновений

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Фото предоставлено организаторами

Немецкий хореограф Маура Моралес приедет в Екатеринбург второй раз, чтобы поставить с театром «Провинциальные танцы» спектакль From Skin To Skin [«От кожи к коже», русское название «Кожа» — прим. ЕТВ]. Актеры и авторы спектакля покажут зрителям, что телесный контакт и прикосновения несут энергию и выражают важные эмоции, которым в наше время не придают особого значения.

Постановка исследует значение жестов и их эмоциональные и физические аспекты. Проект осуществляется при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Гете-института в Москве.

Что: спектакль From Skin To Skin
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 22 марта и 9 апреля в 19:00
Сколько: 1500-2000 рублей, билеты по ссылке

Самый красивый газон Екатеринбурга снова уничтожили
Тем временем, фонд Шахрина и Окунева отказался застилать город частными газонами.

Хитрости рекламы

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Фото предоставлено организаторами

На площадке Ельцин Центра эксперты поделятся секретами производства видеорекламы. Они расскажут жителям и гостям уральской столицы о серых кардиналах съемочной площадки, приемах воздействия на зрителей, немыслимом бюджете и поиске себя профессии.

Мероприятие пройдет в поддержку рекламы «Молодые львы», которая проводится в рамках фестиваля Cannes lions Weekend. Тема фестиваля этого года — ремейк за 30 секунд. Вы можете создать новую версию любимого ролика, который должен занять всего 30 секунд чужого внимания. Отправляйте свои работы до 25 марта. Подробности о конкурсе здесь.

Что: лекции про видеопродакшн
Где: Паблик Маркет в Ельцин центре (ул. Бориса Ельцина, 3)
Когда: 23 марта с 14 до 17 часов
Сколько: бесплатно, регистрация по ссылке

Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.

Вечеринка с поэзией

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Фото: pixabay

Центр современной драматургии проведет «Нетипичную вечеринку с поэзией» в День поэзии. Вас ждут крутые современные аранжировки, запоминающиеся стихи уральских и не только поэтов. Но самое главное — это харизма актеров театра, которые заставят вас полюбить поэзию или проникнуться стихами еще сильнее.

Что: нетипичная вечеринка с поэзией
Где: ЦСД (ул. Малышева, 145А, лит. Ф)
Когда: 23 марта в 19:30
Сколько: вход свободный по системе free donation (плати, сколько хочешь)

«Мисс Екатеринбург — 2006» поговорила с Милоновым о геях и абортах
Дарья Онегина выпустила Youtube-шоу «Самосуд». Первым гостем стал одиозный депутат Госдумы.

Юбилей Агутина

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Фото предоставлено организаторами

Леонид Агутин отметит свои 50 лет туром с группой «Эсперанто», в рамках которого певец заедет и в Екатеринбург. Искренний и яркий музыкант представит поклонникам серьезные и веселые композиции, старые и новые произведения из альбома «Просто о важном». Слушатели вживую почувствуют неординарность Агутина, который не вписывается в определение разных музыкальных течений. Джаз, блюз, фанк, поп — в любом из этих стилей певец неповторим и узнаваем.

Что: концерт Леонида Агутина
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 24 марта в 19:00
Сколько: 2000-4800 рублей, билеты здесь
Чумазый Екатеринбург
Почему грязь в городе не закончится никогда — в материале ЕТВ.

EMIN

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Фото: группа EMIN'а / vk.com/eminlive

Обладатель премии «Золотой граммофон» и автор саундтрека«Лестница в небеса» покажет зрителям новую музыкальную программу и оригинальное шоу. EMIN, хиты которого «Забыть тебя», «Рядом проснуться», «Я лучше всех живу», «Смотришь в небо» запомнились публике, исполнит на сцене ККТ «Космос» в Екатеринбурге песни из нового русскоязычного альбома «Неба не боялись», а также англоязычные композиции.

Что: концерт EMIN’а
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: 1400-5000 рублей, билеты здесь
Свердловские депутаты Госдумы попали в санкционный список Порошенко
Уральцам запретили въезд на территорию страны. 

Нежная исповедь

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Фото: группа «Обе две» / vk.com/obe_dve

Искренность, доходчивость и мягкая ирония стали козырями коллектива «Обе две», а вокал Екатерины Павловой — визитной карточкой команды. «Обе две» превращают каждую песню в нежную и доверительную исповедь, которой так не хватает екатеринбургским фанатам. За время отсутствия в уральской столице группа выпустила две пластинки, а Екатерина Павлова стала мамой. Фанаты соскучились по ее голосу и новым песням.
В Екатеринбург «Обе две» приедут с новой программой «План побега», шесть песен из которой слушатели уже могли найти на просторах интернета.

Что: концерт «Обе две»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 1)
Когда: 27 марта в 19:00
Сколько: от 1300 рублей, билеты здесь
Парижская декорация
Станет ли Екатеринбург столицей побежденного СПИДа?

Девушка с укулеле

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Фото предоставлено организаторами

Когда-то эту кудрявую девушку с укулеле не знал никто, сейчас же ее песни занимают верхушки чартов, а концерты собирают тысячи людей. Недавно Лаура Перголиццы анонсировала выход пятой пластинки Heart to Heart to Mouth и начало одноименного тура.

«Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом, — говорит LP о новом альбоме. — В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей».

Что: концерт LP
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 28 марта в 19:00
Сколько: 2200-8500 рублей, билеты по ссылке
В Екатеринбург пришла китайская весна, ощутить которую можно на вкус
Благодаря рестораторам любители экзотики могут постигать гастрономические традиции Поднебесной.

Темный лорд

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Фото предоставлено организаторами

Как только не называли Томми Кэша. Paper Magazine наделил его титулом «подлинного творца», журнал Clash посчитал его музыку «мотивирующей», а Q Magazine решил, что Томми —«темный лорд» своих «постмодернистских мифов».

Число фанатов Кэша постоянно растет. Это люди с незамыленным взглядом на жизнь. Они не признают ограничений и ярлыков. Такова и сама музыка Томми Кэша, которую исполнитель привезет в Екатеринбург. На сцене Дома Печати музыкант выступит с новым концептуальным альбомом, ¥ € $ существующим вне жанров.

Что: концерт Томми Кэша
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1500 рублей, билеты здесь
Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.

Свободный «Дельфин»

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Фото предоставлено организаторами

В прошлом году «Дельфин» дважды побывал в Екатеринбурге. Сначала в апреле он привез в столицу Урала долгожданный новый альбом 442, который посчитали «самым злым», а в июле выступил на «Маяке» и впечатлил свердловчан своей энергетикой.

Теперь в марте «Дельфин» отыграет непредсказуемый концерт, который никак не связан с альбомом 442. Свободный от рамок и границ Андрей Лысиков исполнит новые и лучшие песни.

Что: концерт «Дельфина»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 29 марта в 20:00
Сколько: от 1400 рублей, билеты здесь
Екатеринбургский бизнесмен избежал штрафа за списанные продукты
Иван Зайченко стал раздавать еду бесплатно, но Роспотребнадзор не оценил его идею.

Деловая интуиция Хакамады

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Фото предоставлено организаторами

В гостинице Hyatt Regency пройдет семинар Ирины Хакамады, на котором она расскажет о деловой интуиции. Как развить интуицию? Какие возможности она открывает? Почему интуиция важна? Об этом и многом другом Хакамада расскажет на встрече с екатеринбуржцами.

«Интуитивный метод познания мира не означает полного одиночества. Работает принцип Дао: чтобы добиться чего-то, начни с противоположного. Чтобы стать успешным среди людей, возьми паузу. Обратись к рациональному и придешь к иррациональному. Хочешь научиться полезному уединению, обратись к общению с интересными людьми. Хочешь быть интуитом, устань от практической логики», — говорит женщина-политик.

Что: семинар Ирины Хакамады «Деловая интуиция: как предсказать непредсказуемое»
Где: Hyatt Regency (ул. Бориса Ельцина, 8)
Когда: 29 марта в 19:00
Сколько: 2000-5000 рублей, билеты по ссылке

Тень отца
Чернецкий, Крицкий, Баков… ЕТВ узнал, легко ли жить сыновьям известных всему Екатеринбургу отцов.

Щенки из Кингисеппа

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Фото: группа «Щенки» / vk.com/shenkee

Группа «Щенки» родилась в Кингисеппе, городе с населением в 50 тысяч человек почти на границе с Эстонией. За музыку здесь отвечает Феликс Бондарев. Он делает ее похожей на пост-панк и хип-хоп. Сырой и нарочито однообразной, равномерной и качающей. Тексты пишет Максим Тесли. В них все: любовь, драки, боль. Ощущение, будто на грани нервного срыва.

Музыканты рассказывают, что были в Екатеринбурге много раз: «Впервые прилетели в декабре 15-го. Было холодно и мы много пили. Потом на фестиваль летом 16-го. Было жарко и мы много пили. А потом в рамках тура, и еще одного тура, и на Вилах играли в прошлом году». И вот теперь они снова вернутся и обещают, что будет горячо.

Что: концерт группы «Щенки»
Где: Дом Печати (пр. Ленина, 49)
Когда: 30 марта в 19:00
Сколько: от 500 рублей, билеты здесь

Упавшая глыба льда сломала екатеринбурженке левое плечо
Девушка, которая работает в парикмахерской на Бисертской, 4, пошла на обед, но поесть не успела.

«Во поле березонька стояла»

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Фото: pixabay

Ансамбль «Березка» создали в 1948 году. Первые представления коллектива Надежды Надеждиной под названием «Березка», «Русский фарфор», «Времена года» открыли новую страницу в русской хореографии. Визитной карточкой «Березки» стал хоровод «Во поле березонька» стояла. Он уже десятки лет завораживает зрителей своим плывущим шагом.

Нынешний руководитель ансамбля Мира Кольцова продолжает вместе с участницами радовать публику. Исполнения «Радуги», «Реченьки» и «Кружевницы» удивляют зрителей все той же колоритностью и изяществом, которые были у коллектива 70 лет назад.

Что: выступление ансамбля «Березка»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 31 марта в 19:00
Сколько: 1200-3400 рублей, билеты по ссылке

Архитекторы VS горожане. Истории противостояния
Общественные пространства Екатеринбурга могли быть иными. Не как сейчас.

Старший сын

Всем порой хочется найти теплый и родной уголок, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались создать такой мир, в котором можно скрыться от суеты и быть рядом с родными людьми.

Создатели спектакля рассказывают, что по сюжету молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит к любви. Посмотреть, к чему все приведет, зрителей приглашают во Дворец молодежи.

Что: спектакль «Старший сын»
Где: Дворец молодежи (пр. Ленина, 1)
Когда: 2 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты по ссылке

Мэрия Екатеринбурга отложила идею с выездными первыми классами
Желающих попасть в школы города в 2019 году больше, чем мест для детей.

Душа Зары

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Фото: группа певицы / vk.com/zaraofficial

После выступления в Кремлевском дворце Зара спланировала тур по России с новой концертной программой «Душа». В программу войдут композиции прошлых лет: романсы, этнические композиции, эстрадные хиты. Специально ради нового тура дизайнеры создали уникальные декорации и визуальный ряд. Каждая композиция, которая вошла в программу, станет маленьким спектаклем, из которого каждый зритель сможет подчерпнуть что-то свое.

Что: концерт Зары
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 3 апреля в 19:00
Сколько: 800-2700 рублей, билеты здесь

Принцесса татами
Дзюдо — спорт, который уважает президент Путин. «Большой шлем» — престижный турнир по дзюдо.

История средневековых монахов

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Фото предоставлено организаторами

Грузинский коллектив Gregorian Masters покажет в Екатеринбурге завораживающее шоу-концерт, во время которого зрители погрузятся в историю монахов Средневековья.

Вероятно, что после выступления вам захочется рвануть в путешествие по миру, сменить окружение или даже погрузиться в иную эпоху. А вы не сопротивляйтесь мистической красоте. Новые открытия — это всегда интересно.

Что: выступление грузинского коллектива Gregorian Masters
Где: ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2)
Когда: 5 апреля в 19:00
Сколько: 1000-3800 рублей, билеты здесь

Дорогу на подъезде к Екатеринбургу закроют на 2,5 месяца
На 187 километре федеральной трассы М-5 «Урал» с 1 апреля будут ремонтировать мост.

В календарик запишите, пожалуйста!

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Фото предоставлено организаторами

Литературно-театральный фестиваль «БеспринцЫпные чтения» пройдет в екатеринбургском ТЮЗе 25 апреля в 19:00. В этот раз организаторы решили изменить классический формат и пригласить к участию не только известных, но и просто талантливых писателей и актеров со всех регионов России.
Кроме того, изменится название. Оно будет звучать, как«Открытые беспринцЫпные чтения». Но главная черта проекта останется — авторы будут читать со сцены свои произведения. Также они будут общаться с читателями.

Создатели фестиваля рассказали ЕТВ, что на мероприятие в Екатеринбурге приедет народный артист России Константин Хабенский и сооснователь проекта Александр Цыпкин. Они прочтут прозу как авторов проекта, так и других современных писателей. В связи с этим организаторы отберут деятелей из Екатеринбурга, которые выступят на сцене в рамках«БеспринцЫпных чтений».

Чтобы принять участие в проекте, авторам необходимо прислать 2-3 рассказа на почту: info@besprintsypno.ru. В теме письма укажите город, писателя, имя. Тем, кто желает выступить в качестве актера, нужно сделать то же самое, но вместо писателя указать артиста. Срок подачи заявок — до 25 марта.

Что: «Открытые беспринцЫпные чтения»
Где: ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48)
Когда: 25 апреля в 19:00
Сколько: 3500-6500 рублей, билеты по ссылке

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Авторы:
Арина Осипова
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Развлечения, Афиша не для всех, афиша, Ельцин Центр, ККТ "Космос", Дом Печати, Дворец молодежи, спектакль, стихи
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