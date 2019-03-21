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В баре Екатеринбурга собрали осколки разрушенной телебашни

09:24, 21 Март 2019
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Фото: ЕТВ
К годовщине сноса организаторы решили открыть мини-музей и провести вечер памяти. 

В Екатеринбургском баре «Однерка» решили открыть выставку, посвященную снесенной год назад телебашне. В помещении собрали осколки легендарного строения, которые остались после взрыва, фотографии и «безбашенную» сувенирную продукцию. Мини-выставка просуществует с 22 по 28 марта.

«В самом музее мы представим, какой мог бы быть ресторан или бар на самом вверху башни. Именно эту идею озвучивали горожанам на протяжении многих лет. Мы не призываем грустить, мы лишь хотим вспомнить то, каким был наш город год назад», — рассказала представительница бара Наталья Кадешникова.

В субботу, 23 марта, поклонники башни соберутся в «музее» вечеринку воспоминаний и поэтические дебаты. В прошлом году в Екатеринбурге уже устраивали вечеринку, посвященную телебашне. Ресторатор Евгений Кексин сделал торт в виде строения и попытался взорвать его петардами.

Екатеринбургскую телебашню снесли 24 марта в 9 утра по местному времени. ЕТВ вел онлайн с места событий, а позже публиковал фотографии со всех возможных ракурсов. На месте телебашни появится ледовая арена для хоккейного клуба«Автомобилист».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, телебашня, вечеринка, снос, УГМК, бар
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