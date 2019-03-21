«Мисс Екатеринбург — 2006» поговорила с Милоновым о геях и абортах
17:05, 21 Март 2019
Дарья Онегина выпустила Youtube-шоу «Самосуд». Первым гостем стал одиозный депутат Госдумы.
Екатеринбурженка Дарья Онегина выпустила первый выпуск своего Youtube-шоу «Самосуд». Героем дебютного ролика стал депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
Суть шоу заключается в том, что известные личности, герои медиапространства сталкиваются лицом к лицом с экспертами и объектами своих высказываний и пытаются отвечать за слова. «Здесь не получится „лить воду“, уходить от ответа, голословно осуждать, перевирать факты. Здесь осуждаются те, кто осуждает других. Выводы делают зрители. Это проект о том, как легко казаться, и как сложно быть», — говорит Дарья Онегина.
В ходе первого выпуска эксперты анализировали высказывания Виталия Милонова об абортах, геях, СПИДе. «У Виталия популистское отношение к проблеме», — сказал о Милонове Игорь Пчелин, член совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ. В итоге депутат Госдумы не досидел до конца шоу и, когда перед ним сел бисексуал, ушел со словами: «Я с п… [людьми с бисексуальной ориентацией] не общаюсь».
Дарья Онегина стала «Мисс Екатеринбург» в 2006 году. Сейчас она работает ведущей на телеканале «Мир».
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