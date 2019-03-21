«Мисс Екатеринбург — 2006» поговорила с Милоновым о геях и абортах

Екатеринбурженка Дарья Онегина выпустила первый выпуск своего Youtube-шоу « Самосуд». Героем дебютного ролика стал депутат Государственной Думы Виталий Милонов.





, что известные личности , герои медиапространства сталкиваются лицом к лицом с экспертами и объектами своих высказываний и пытаются отвечать за слова. « Здесь не получится „ лить воду“, уходить от ответа , голословно осуждать , перевирать факты. Здесь осуждаются те , кто осуждает других. Выводы делают зрители. Это проект о том , как легко казаться , и как сложно быть», — Суть шоу заключается в томчто известные личностигерои медиапространства сталкиваются лицом к лицом с экспертами и объектами своих высказываний и пытаются отвечать за слова., — говорит Дарья Онегина.





В ходе первого выпуска эксперты анализировали высказывания Виталия Милонова об абортах , геях , СПИДе. « У Виталия популистское отношение к проблеме», — сказал о Милонове Игорь Пчелин , член совета по защите прав пациентов при Минздраве РФ. В итоге депутат Госдумы не досидел до конца шоу и , когда перед ним сел бисексуал , ушел со словами: « Я с п… [людьми с бисексуальной ориентацией] не общаюсь».



