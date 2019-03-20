Шаг до вылета из Кубка. «Автомобилист» проиграл третий матч «Салавату»

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« Автомобилист» остался без своего капитана — Найджел Доус пропустил игру из-за болезни. « К сожалению , мы приехали сюда не совсем здоровые , какая-то инфекция. Доус под капельницей находился вчера весь день , как и Миша Мамкин. У Кучерявенко травма», — « Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

Перед четвертым матчем серии ¼ финала Кубка ГагаринаАвтомобилист» остался без своего капитана — Найджел Доус пропустил игру из-за болезни., — заявил после матча главный тренерАвтомобилиста» Андрей Мартемьянов.





В первом периоде игра у гостей не заладилась: к шестой минуте « Салават» вел в две шайбы. В середине 20-минутки « Автомобилист» отквитал одну , но позже уфимцы восстановили расстояние. А в концовке второго периода хозяева довели счет до крупного.

ХоккейныйАвтомобилист» проиграл третий матч в серии сСалаватом Юлаевым». Екатеринбуржцы уступили в Уфе со счетом 2:4. Шайбы в составе гостей забили Денис Бодров и Франсис Паре. Подопечные Андрей Мартемьянова пока одержали в серии лишь одну победу.Салавату» достаточно выиграть следующий матччтобы завершить противостояние в свою пользу.