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Шаг до вылета из Кубка. «Автомобилист» проиграл третий матч «Салавату»

22:57, 20 Март 2019
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Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»
Главный тренер екатеринбуржцев рассказал, что перед игрой несколько хоккеистов заболели.
Хоккейный «Автомобилист» проиграл третий матч в серии с «Салаватом Юлаевым». Екатеринбуржцы уступили в Уфе со счетом 2:4. Шайбы в составе гостей забили Денис Бодров и Франсис Паре. Подопечные Андрей Мартемьянова пока одержали в серии лишь одну победу. «Салавату» достаточно выиграть следующий матч, чтобы завершить противостояние в свою пользу.

Перед четвертым матчем серии ¼ финала Кубка Гагарина «Автомобилист» остался без своего капитана — Найджел Доус пропустил игру из-за болезни. «К сожалению, мы приехали сюда не совсем здоровые, какая-то инфекция. Доус под капельницей находился вчера весь день, как и Миша Мамкин. У Кучерявенко травма», — заявил после матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

В первом периоде игра у гостей не заладилась: к шестой минуте «Салават» вел в две шайбы. В середине 20-минутки «Автомобилист» отквитал одну, но позже уфимцы восстановили расстояние. А в концовке второго периода хозяева довели счет до крупного.
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В заключительном отрезке матча екатеринбуржцы чудо не совершили, хоть и прибавили в игре. Шайба Бодрова сделала счет поприличней, но не более того. По статистике «Автомобилист» совершил 86 бросков за матч, а «Салават Юлаев» — всего 28. Удача сегодня была не на стороне екатеринбуржцев. «Готовимся к следующему матчу», — резюмировал Андрей Мартемьянов.

Пятый матч серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» пройдет 22 марта в Екатеринбурге. Встреча начнется в 19:00.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, ХК Автомобилист, хоккей, Екатеринбург
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