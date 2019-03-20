Копия екатеринбургской телебашни уедет в Таллин

У снесенной екатеринбургской телебашни есть две сестры — в литовском Вильнюсе и эстонском Таллине. Именно в этих двух прибалтийских городах вышки по типовому советскому проекту удалось достроить и сейчас они прекрасно вписаны в городской пейзаж. Юрий Криисеманн кратко рассказывал ЕТВ о таллинской телебашне.