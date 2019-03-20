Копия екатеринбургской телебашни уедет в Таллин
17:04, 20 Март 2019
Дмитрий Фатхиев-Долохов подарит значок со снесенной телебашней директору ее таллинской «сестры».
Дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов подарит значки с екатеринбургской телебашней директору ее таллинской «сестры» Юрию Криисеманну. «Отправлю сразу как получу новый тираж!», — пообещал Фатхиев-Долохов. Крииесманн попросил пять значков. «Мне очень важно сохранить память о третьей сестре», — написал директор таллинской телебашни.
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У снесенной екатеринбургской телебашни есть две сестры — в литовском Вильнюсе и эстонском Таллине. Именно в этих двух прибалтийских городах вышки по типовому советскому проекту удалось достроить и сейчас они прекрасно вписаны в городской пейзаж. Юрий Криисеманн кратко рассказывал ЕТВ о таллинской телебашне.
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