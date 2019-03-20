Концерт «Ленинграда» на «Екатеринбург Арене» станет прощальным
15:49, 20 Март 2019
Сергей Шнуров сообщил о заключительном гастрольном туре в стихах.
Лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур группировки станет последним. Об этом музыкант сообщил в стихах в своем Instagram.
«Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелегкий крест.
Доложу, нелегкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, —
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец».
Группировка «Ленинград» даст концерты на десяти российских стадионах. Шнуров и компания приедут и на «Екатеринбург Арену». Концерт состоится 6 июля 2019 года.
На стадионе рассчитывают принять 34 тысячи зрителей. Примерно 20 тысяч человек (по предварительной информации) смогут разместиться на специальном покрытии, которое будет установлено на футбольное поле.Сцена расположится под трибуной »А» «Екатеринбург-Арены» — билеты будут продаваться на все трибуны и фан-зону на поле. Сколько билетов продано — пока неизвестно.
Раздельная связь
Почему асексуальность не болезнь и как ее распознать — в историях из Екатеринбурга.
Новое и интересное
«Балканский рубеж». Добротный пиф-паф смешали с имперским пафосом
Развлечения
При попытке дистанцироваться от обычного боевика про войну группы «хороших» против орды «плохих» создатели картины перегрузили историю геополитическим патриотизмом.
Главные новости Екатеринбурга 20.03.2019
Сумма мнений Σ
Миграция и интеграция. Зачем мы друг другу?
Red Demon против Барракуды. В Екатеринбурге подрались роботы
Развлечения
В мировом турнире «Битва роботов» 100-килограммовые машины режут, кромсают, толкают и подбрасывают друг друга в воздух.