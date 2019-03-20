Концерт «Ленинграда» на «Екатеринбург Арене» станет прощальным

Лидер « Ленинграда» Сергей Шнуров заявил , что стадионный тур группировки станет последним. Об этом музыкант сообщил в стихах в своем Instagram.



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Прыгать и скакать приматом

Доложу, нелегкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, —

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец».

« Ленинград» « Екатеринбург Арену». Концерт состоится 6 июля 2019 года. ГруппировкаЛенинград» даст концерты на десяти российских стадионах. Шнуров и компания приедут и наЕкатеринбург Арену». Концерт состоится 6 июля 2019 года.



