В свердловском заповеднике проследили за брачными играми росомах
09:42, 19 Март 2019
В «Денежкином Камне» провели зимний учет животных по их следам.
Сотрудники заповедника «Денежкин Камень» провели зимний учет животных. Группы людей по 2-3 человека забросили на 35 километров в глубь леса. Обратно они возвращались на лыжах и выслеживали следы животных. С собой брали только спальники и еду для быстрого приготовления. На ночлег останавливались в лесных избушках, сообщили в пресс-службе заповедника.
В этом году на территории заповедника оказалось много белок, куниц, росомах, рысей, лосей и зайцев. Медведи еще не вышли из спячки.
«Огромное количество лежек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лежкам. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм», — рассказывает директор заповедника Анна Квашнина.
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