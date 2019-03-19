В свердловском заповеднике проследили за брачными играми росомах

Сотрудники заповедника «Денежкин Камень» провели зимний учет животных. Группы людей по 2-3 человека забросили на 35 километров в глубь леса. Обратно они возвращались на лыжах и выслеживали следы животных. С собой брали только спальники и еду для быстрого приготовления. На ночлег останавливались в лесных избушках, сообщили в пресс-службе заповедника.

В этом году на территории заповедника оказалось много белок, куниц, росомах, рысей, лосей и зайцев. Медведи еще не вышли из спячки.

«Огромное количество лежек лосей. Такое чувство, что они устроили соревнование по лежкам. В одном месте видели следы пары росомах, видимо они уже готовятся к весенним брачным играм», — рассказывает директор заповедника Анна Квашнина.