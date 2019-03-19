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В Екатеринбурге проведут встречу выпускников КВН с Масляковым

12:45, 19 Март 2019
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Александр Масляков с Владимиром Путиным
Фото: putin.kremlin.ru
На мероприятие потратят 20 миллионов рублей.

Игру-встречу выпускников КВН планируют провести в Екатеринбурге. Аукцион на 20 миллионов рублей уже появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Дворец молодежи. В документах указано, что ведущим мероприятия станет Александр Масляков. Репетиции пройдут с 20 августа по 2 сентября. Телевизионная съемка состоится 3 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, строительство конгресс-холла и прилегающей к нему территории планируют закончить к июлю 2019 году, специально к саммиту GMIS. ЕТВ побывал на стройке у МВЦ «Экспо» в октябре 2018 года. Подробнее о площадке вы можете прочитать здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, госзакупки, игра, КВН, Свердловская область , Екатеринбург
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