В Екатеринбурге проведут встречу выпускников КВН с Масляковым

Игру-встречу выпускников КВН планируют провести в Екатеринбурге. Аукцион на 20 миллионов рублей уже появился на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Дворец молодежи. В документах указано, что ведущим мероприятия станет Александр Масляков. Репетиции пройдут с 20 августа по 2 сентября. Телевизионная съемка состоится 3 сентября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, строительство конгресс-холла и прилегающей к нему территории планируют закончить к июлю 2019 году, специально к саммиту GMIS. ЕТВ побывал на стройке у МВЦ «Экспо» в октябре 2018 года. Подробнее о площадке вы можете прочитать здесь.