Уральский боец присоединился к Хабибу и Макгрегору

Уральский боец Иван Штырков заключил контракт с организацией UFC. Спортсмена подписали на четыре поединка. Штырков будет выступать в полутяжелом дивизионе — до 93 килограммов. Дата дебютного в UFC боя и имя соперника пока неизвестны, добавили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил»

Предыдущий бой Иван Штырков провел на турнире RCC5 в Екатеринбурге. «Уральский Халк» досрочно одолел Тиаго Сильву. Сейчас Штырков идет на 17 строчке мирового рейтинга в полутяжелом весе.

UFC — спортивная организация, которая базируется в Лас-Вегасе и проводит бои по смешанным единоборствам. Под эгидой UFC выступают сильнейшие бойцы ММА. В том числе ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов, которые взбудоражили мир своим поединком в октябре 2018 года.

