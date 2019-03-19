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Уральский боец присоединился к Хабибу и Макгрегору

15:09, 19 Март 2019
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Фото: пресс-служба РМК
Иван Штырков подписал контракт с UFC.

Уральский боец Иван Штырков заключил контракт с организацией UFC. Спортсмена подписали на четыре поединка. Штырков будет выступать в полутяжелом дивизионе — до 93 килограммов. Дата дебютного в UFC боя и имя соперника пока неизвестны, добавили в пресс-службе клуба «Архангел Михаил»

Предыдущий бой Иван Штырков провел на турнире RCC5 в Екатеринбурге. «Уральский Халк» досрочно одолел Тиаго Сильву. Сейчас Штырков идет на 17 строчке мирового рейтинга в полутяжелом весе.

UFC — спортивная организация, которая базируется в Лас-Вегасе и проводит бои по смешанным единоборствам. Под эгидой UFC выступают сильнейшие бойцы ММА. В том числе ирландец Конор Макгрегор и россиянин Хабиб Нурмагомедов, которые взбудоражили мир своим поединком в октябре 2018 года.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Свердловская область , Екатеринбург, Конор Макгрегор, Хабиб Нурмагомедов, UFC, боец, Хабиб Нурмагомедов, Иван Штырков
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