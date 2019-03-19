«Настоящий засранец»: темнокожий российский игрок ответил Погребняку
17:58, 19 Март 2019
Ари считает, что слова форварда «Урала» не заслуживают внимания. У бразильца непростая история взаимоотношений с екатеринбургским клубом.
Нападающий «Краснодара», заигранный за сборную России бразилец Ари прокомментировал слова Павла Погребняка по поводу натурализации футболистов. Ари сожалеет, что такие люди еще существуют. По словам бразильца, многие считают Погребняка «настоящим засранцем».
«Я бы не стал ничего говорить на этот счет, он просто не заслуживает внимания. Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют. Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое.Я страдал от расизма в России, как и многие другие игроки», — приводит слова Ари «Спорт-Экспрес» со ссылкой на ESPN.
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Ранее разговоре с «Комсомольской правдой» Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к тому, что в сборной России играют натурализованные иностранцы. «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. […] Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали», — отметил футболист «Урала».
После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критики, футболисту пригрозили дисквалификацией за расизм. На защиту игрока встали президент «Урала» Григорий Иванов и главный тренер команды Дмитрий Парфенов.
У бразильца Ари непростые взаимотношения с «Уралом». В конце финального матча Кубка России в мае 2017 года тогдашний нападающий «Локомотива» развязал на поле драку: в ходе потасовки Ари подбежал в капитану уральцев Артему Фидлеру и ударил его по голове сзади. После игры нападающий «Урала» Роман Павлюченко в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что бразилец должен быть наказан за свое поведение. «За это он еще ответит. Приедет в Екатеринбург и получит. Такие вещи недопустимы», — пригрозил Роман. До уральской столицы Ари тогда не доехал, а Павлюченко дисквалифицировали и оштрафовали.
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