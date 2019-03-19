«Настоящий засранец»: темнокожий российский игрок ответил Погребняку

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«Я бы не стал ничего говорить на этот счет, он просто не заслуживает внимания. Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют. Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое.Я страдал от расизма в России, как и многие другие игроки», — приводит слова Ари «Спорт-Экспрес» со ссылкой на ESPN.