Вместе с Легковым: Шипулин продолжит покорять Серовский округ
16:43, 18 Март 2019
Спортсмены посетят Серов и Краснотурьинск. Программа визита уточняется.
Битлонист Антон Шипулин и лыжник Александр Легков 23 марта посетят Серов. Спортсмены откроют соревнования по лыжным гонкам памяти Василия Силенко, которые состоятся на базе «Крутой Лог». 22 марта Шипулин и Легков приедут в Краснотурьинск. Что они будут делать там — не уточняется, пишет газета «Серовский глобус».
Сразу после завершения профессиональной карьеры Антону Шипулину предложили поучаствовать в выборах. В мае биатлонист ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. 19 февраля Антон Шипулин уже посещал Серов. Спортсмен побывал на местной лыжной базе и провел мастер-класс для детей.
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