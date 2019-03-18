Вместе с Легковым: Шипулин продолжит покорять Серовский округ

Сразу после завершения профессиональной карьеры Антону Шипулину предложили поучаствовать в выборах. В мае биатлонист ждет праймериз. Если он получит необходимую поддержку, то баллотируется на довыборах по Серовскому округу. 19 февраля Антон Шипулин уже посещал Серов. Спортсмен побывал на местной лыжной базе и провел мастер-класс для детей.