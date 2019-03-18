В РФС предположили, что Погребняк завидует темнокожим футболистам
18:50, 18 Март 2019
Президент «Урала» Григорий Иванов встал на защиту футболиста. Ранее форвард негативно высказался об иностранцам в составе сборной России.
Член комитета РФС (Российский футбольный союз) по этике Андрея Созин допустил, что нападающий «Урала» Павел Погребняк может завидовать темнокожим игрокам в составе сборной России. «С моей точки зрения, слова Погребняка — это зависть, что [в сборную России] не берут его и его друга Павлюченко (экс-игрок „Урала“ — прим. ЕТВ). Черчесов же не берет просто так кого-то, чтобы он только должен быть натурализован», — заявил спортивный функционер в интервью изданию «Спорт день за днем».
Ранее в разговоре с «Комсомольской правдой» Павел Погребняк заявил, что отрицательно относится к тому, что в сборной России играют натурализованные иностранцы. «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России», — отметил футболист «Урала».
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После неоднозначного высказывания на Погребняка обрушился шквал критики, футболисту пригрозили дисквалификацией за расизм. На защиту игрока встал президент «Урала» Григорий Иванов. «Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию. […] Мы будем биться за своего футболиста. Вспомните песню Агутина. Там есть строчка — „парень темнокожий“. И что? Его за это судить надо? Ничего криминального Погребняк не сказал!», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
В разговоре с тем же изданием главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов согласился с президентом клуба. «И что оскорбительного в его [Погребняка] словах? Это его мнение. И не понимаю, о какой дисквалификации в данном случае может идти речь», — резюмировал Парфенов.
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