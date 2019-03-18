В РФС предположили, что Погребняк завидует темнокожим футболистам

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В разговоре с тем же изданием главный тренер « Урала» Дмитрий Парфенов согласился с президентом клуба. « И что оскорбительного в его [Погребняка] словах? Это его мнение. И не понимаю , о какой дисквалификации в данном случае может идти речь», — резюмировал Парфенов.