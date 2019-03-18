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Четырех игроков футбольного «Урала» вызвали в национальные сборные

17:24, 18 Март 2019
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Коллаж: пресс-служба ФК «Урал»
На прошедших выходных екатеринбуржцы дома уступили московскому ЦСКА.
Четыре футболиста «Урала» отправились в расположение национальных сборных. Вараздат Ароян, Николай Димитров, Денис Поляков и Петрус Бумаль сыграют за свои команды во время паузы в чемпионате России.

Ароян выступит за Армению в отборочном цикле к Евро-2020 против боснийцев и финнов. Поляков защитит цвета белорусской сборной в матчах с Нидерландами и Северной Ирландией. Димитров, с которым мы общались о жизни в Екатеринбурге, в составе команды Болгарии поборется с Черногорией и Косово. Камерунец Бумаль поможет своей команде одолеть сборную Коморских островов.

16 марта футбольный «Урал» в Екатеринбурге уступил московскому ЦСКА. Единственный гол в матче забил игрок сборной России Марио Фернандес. Оранжево-черные не могут победить в РПЛ с 23 ноября, когда переиграли московский «Локомотив» со счетом 2:1. Следующий матч «Урал» проведет 30 марта против «Ростова» в гостях.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Развлечения, Екатеринбург, футбол, ФК "Урал"
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