Главная «ЕТВ»НовостиРазвлечения

Три сета из четырех: «Уралочка» победила соперниц в Санкт-Петербурге

12:14, 17 Март 2019
image.jpg
Фото: пресс-служба «Уралочки-НТМК»
«Ленинградке» повезло только в одной партии, остальные остались за свердловчанками.

Команда «Уралочка-НТМК» одолела соперниц из Санкт-Петербурга. Гостевой матч сложился для свердловчанок благоприятно — девушки победили в трех сетах из четырех (25:12, 20:25, 25:23, 25:14).

Первая партия началась стремительно. «Уралочка» сразу ушла в отрыв — 8:2. Ошибки «Ленинградки» позволили нашим спортсменкам увеличить разрыв до 13 очков к концу сета. В начале второй партии уральские волейболистки уступали три очка, но сравняли счет к середине сета. Потом что-то пошло не так, и в итоге «Уралочка» отстала от «Ленинградки» на пять очков. В третьей партии свердловчанки снова чуть не уступили петербурженкам, но реабилитировались и закончили со счетом 25:23. В четвертом сете «Уралочка» ушла в отрыв на шесть очков и благодаря тому, что хозяйкам не удалось навязать свою игру, вновь опередила соперниц. В общем счете команда с Урала обыграла питерский коллектив на 21 очко.

В следующем туре российской Суперлиги свердловским волейболисткам придется сразиться с «Динамо-Метар» в Нижнем Тагиле через неделю, 24 марта в 17:00. Сейчас «Уралочка» занимает четвертое место в турнирной таблице. В копилке команды 44 очка.

Голубятня на уральской поляне
ЕТВ разбирает мифы о самых странных пернатых.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Три сета из четырех: «Уралочка» победила соперниц в Санкт-Петербурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Развлечения, Нижний Тагил, игра, спорт, матч, Уралочка, волейбол
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Лица Кубка ЧМ. Кто и зачем пришел в Екатеринбурге на встречу с трофеем
Развлечения
Лица Кубка ЧМ. Кто и зачем пришел в Екатеринбурге на встречу с трофеем
Снимок с главной футбольной наградой должны успеть сделать несколько тысяч горожан.
Сергей Степанченко о съемках в фильме «Тобол»
18 марта в 18:15
С
Главные новости Екатеринбурга
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
Главные новости Екатеринбурга 15.03.2019
От Надежды Марковой
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Развлечения
На Урале спродюсировали бой Хабиба Нурмагомедова и Годзиллы
Ящеро-подобный монстр сошелся в поединке с чемпионом по смешанным единоборствам на страницах комикса, который издали в Екатеринбурге.