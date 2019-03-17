Три сета из четырех: «Уралочка» победила соперниц в Санкт-Петербурге

Команда «Уралочка-НТМК» одолела соперниц из Санкт-Петербурга. Гостевой матч сложился для свердловчанок благоприятно — девушки победили в трех сетах из четырех (25:12, 20:25, 25:23, 25:14).

Первая партия началась стремительно. «Уралочка» сразу ушла в отрыв — 8:2. Ошибки «Ленинградки» позволили нашим спортсменкам увеличить разрыв до 13 очков к концу сета. В начале второй партии уральские волейболистки уступали три очка, но сравняли счет к середине сета. Потом что-то пошло не так, и в итоге «Уралочка» отстала от «Ленинградки» на пять очков. В третьей партии свердловчанки снова чуть не уступили петербурженкам, но реабилитировались и закончили со счетом 25:23. В четвертом сете «Уралочка» ушла в отрыв на шесть очков и благодаря тому, что хозяйкам не удалось навязать свою игру, вновь опередила соперниц. В общем счете команда с Урала обыграла питерский коллектив на 21 очко.

В следующем туре российской Суперлиги свердловским волейболисткам придется сразиться с «Динамо-Метар» в Нижнем Тагиле через неделю, 24 марта в 17:00. Сейчас «Уралочка» занимает четвертое место в турнирной таблице. В копилке команды 44 очка.