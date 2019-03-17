Екатеринбуржец удивил Басту и Тимати диким танцем и песней о себе

Максим Юдин занимается авторской музыкой пять лет. Он пишет песни на английском языке. В 2017 году альбом Narciss попал в редакторскую подборку Apple Music, после чего уралец решил, что нужно творить на русском языке.

В субботнем выпуске программы можно было увидеть еще одного жителя уральской столицы Романа Шлепяка. Он исполнил композицию репера Feduk «Хлопья летят наверх», а сам так и не взлетел. Жюри не оценило его талант.

Напомним, ранее во второй этап шоу «Песни» прошел екатеринбургский исполнитель хип-хопа Niletto с треком «Куртка на двоих» и коллектив Expromt с песней «Ой!».