Екатеринбуржец удивил Басту и Тимати диким танцем и песней о себе
Екатеринбургский музыкант Максим Юдин, выступающий под псевдонимом Narciss, прошел во второй этап «Песен» на ТНТ. Уралец покорил Тимати и Басту диким танцем и песней о себе. Баста сказал, что певец «был необычен», и дал добро на участие в следующем этапе. Выступление екатеринбуржца смотрите на видео ниже.
Максим Юдин занимается авторской музыкой пять лет. Он пишет песни на английском языке. В 2017 году альбом Narciss попал в редакторскую подборку Apple Music, после чего уралец решил, что нужно творить на русском языке.
В субботнем выпуске программы можно было увидеть еще одного жителя уральской столицы Романа Шлепяка. Он исполнил композицию репера Feduk «Хлопья летят наверх», а сам так и не взлетел. Жюри не оценило его талант.
Напомним, ранее во второй этап шоу «Песни» прошел екатеринбургский исполнитель хип-хопа Niletto с треком «Куртка на двоих» и коллектив Expromt с песней «Ой!».