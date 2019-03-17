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Екатеринбуржец удивил Басту и Тимати диким танцем и песней о себе

16:28, 17 Март 2019
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Фото: ТНТ
Максим Юдин, выступающий под псевдонимом Narciss, покорил жюри и прошел во второй этап «Песен» на ТНТ.

Екатеринбургский музыкант Максим Юдин, выступающий под псевдонимом Narciss, прошел во второй этап «Песен» на ТНТ. Уралец покорил Тимати и Басту диким танцем и песней о себе. Баста сказал, что певец «был необычен», и дал добро на участие в следующем этапе. Выступление екатеринбуржца смотрите на видео ниже.

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Максим Юдин занимается авторской музыкой пять лет. Он пишет песни на английском языке. В 2017 году альбом Narciss попал в редакторскую подборку Apple Music, после чего уралец решил, что нужно творить на русском языке.

В субботнем выпуске программы можно было увидеть еще одного жителя уральской столицы Романа Шлепяка. Он исполнил композицию репера Feduk «Хлопья летят наверх», а сам так и не взлетел. Жюри не оценило его талант.

Напомним, ранее во второй этап шоу «Песни» прошел екатеринбургский исполнитель хип-хопа Niletto с треком «Куртка на двоих» и коллектив Expromt с песней «Ой!».

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Развлечения, музыка, ТНТ, Песни, шоу, Екатеринбург
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